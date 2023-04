Hélio dos Anjos confirma chegada de volante Samuel Andrade na Ponte Preta

(via Agência Estado)

Apesar de ser campeã da Série A2 do Campeonato Paulista, a Ponte Preta sabe que precisa se reforçar para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta semana, o técnico Hélio dos Anjos confirmou a chegada do volante Samuel Andrade, de 22 anos, que também disputou a competição estadual, mas com a camisa do XV de Piracicaba. O anúncio oficial ainda não foi feito, mas ele já treinou com o elenco.

"A diretoria sabe, a torcida sabe que a gente precisa e os jogadores também pedem por reforços, pois isso aumenta a competitividade interna. Posso confirmar o Samuel Andrade, que já treinou com a gente. É um jogador em formação e teremos que dar estrutura para ele se desenvolver. Em três jogos que fiz contra, achei ele superinteressante", avaliou.

Samuel Andrade chegou ao XV de Piracicaba ainda nas categorias de base e, após algumas transferências por empréstimo, se firmou no clube em 2022, quando fez 13 jogos e um gol. Nesta temporada, participou de 17 partidas e balançou a rede uma vez. Nos três jogos contra a Ponte Preta atuou os 90 minutos.

Assim, o técnico Hélio dos Anjos vai ganhando opções no meio-campo. Samuel terá a concorrência de Ramon Carvalho, Felipinho e Fraga, que se recupera de lesão. O lateral-direito Luiz Felipe também pode atuar na posição.

O treinador admite que a Série B será muito difícil, mas vê a Ponte Preta pronta para brigar pelo acesso. "Domingo começamos a Série B, que vai ser infinitamente mais difícil do que o Paulista A2. Mas garanto: nós também vamos melhorar nosso desempenho e teremos condições de brigar pelo acesso", garantiu.

A Série B começa na sexta-feira, mas a Ponte estreia no domingo, às 18h, quando visita o Vitória, no Barradão, em Salvador. A estreia em casa, no estádio Moisés Lucarelli, será na rodada seguinte, no dia 21, às 21h30, diante do Criciúma.