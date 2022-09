Hélio dos Anjos admite que ambição da Ponte Preta agora é entrar no G-4

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A campanha de recuperação deixou a Ponte Preta muito próxima do seu principal objetivo: permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. No entanto, a distância de apenas seis pontos para o G-4 permite ao técnico Hélio dos Anjos e aos jogadores sonharem com algo a mais.

continua após publicidade .

"Vamos sonhar. Podem até achar que estamos sonhando muito. Vale a pena sonhar", disse o treinador, sem deixar de lembrar o grande objetivo da Ponte Preta na Série B. "Se estamos pensando em chegar à primeira divisão, então consequentemente vamos alcançar aquilo que era proposto inicialmente, que é a manutenção. Se tiver a permanência, vamos comemorar, sim. Ninguém vai tirar esse valor. Todo mundo sabe o que tem sido a Ponte desde o começo do ano."

A vitória sobre o Sport, por 1 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, na quarta-feira, colocou a Ponte Preta na sétima colocação da Série B, com 39 pontos, a seis do Vasco, que ainda entra em campo pela 29ª rodada - no domingo faz um confronto direto contra o Grêmio, em Porto Alegre (RS).

continua após publicidade .

Agora, o time de Campinas só volta a campo na próxima terça-feira, quando busca a sétima vitória seguida no Moisés Lucarelli diante do Ituano, pela 30ª rodada. O volante Léo Naldi volta a ficar à disposição após cumprir suspensão automática. Por outro lado, os laterais Igor Formiga e Artur deixaram o último jogo lesionados e são baixas.