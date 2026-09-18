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Heide supera dores, vira contra o experiente Wawrinka e Brasil faz 2 a 0 sobre a Suíça na Davis

Escrito por (via Agência Estado)
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Vivendo sua melhor fase na carreira, Gustavo Heide perdeu o primeiro set, mas conseguiu se impor diante do experiente Stanistas Wawrinka, de 41 anos, para deixar o Brasil muito perto dos Qualifiers da Copa Davis em 2027. O número 123º do ranking sofreu diante do bom serviço do rival no começo, não se abateu e soube se impor para buscar bela virada, parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 6/4.

A definição do Grupo I acontece neste sábado, quando a Farmasi Arena recebe os três jogos restantes, a começar pelas duplas, às 14 horas, com Orlando Luz e Rafael Matos desafiando Jakub Paul e Dominic Stricker. Caso mantenham a boa fase, os brasileiros podem garantir a vaga com um imponente 3 a 0. Na sequência, caso precise, estão agendadas as partidas de simples, com ordem invertida. João Fonseca encara Wawrinka. Depois, Heide desafia Stricker.

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Diante de um ex-número 3 do mundo, o brasileiro sabia que precisava de uma partida perfeita para fazer o segundo ponto ao País. Mesmo com 41 anos e em sua última temporada profissional, Wawrinka ainda queria ajudar a Suíça na Copa Davis e mostrou toda sua qualidade, sobretudo no saque.

Mesmo acertando grandes passadas e até lob, aproveitando a diferença de 17 anos, Heide confirmava seu serviço, mas não conseguiu ameaçar o do oponente, andando sempre atrás do placar no primeiro set. Com 4 a 4, balançava a cabeça revelando não saber o que fazer no saque de Wawrinka.

Em jogo sem nenhuma chance de quebra até o 5 a 4, Wawrinka foi para cima de Heide no décimo game e fez um lindo ponto para abrir 15 a 30. Logo depois, aproveitou a bola para fora e abriu dois set points. Fez 6 a 4 na segunda oportunidade, com o brasileiro parando na rede.

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O começo do segundo set repetiu o roteiro da largada do anterior. Serviços confirmados sem chances aos oponentes e equilíbrio no placar. Heide fez 2 a 2 em game com ace e linda troca de pontos.

Assim como João Fonseca fez na partida de abertura do dia, Heide começou a vibrar mais, 'chamando' a torcida para a partida. Conseguiu, enfim, uma rara oportunidade de quebra, mas mandou para fora. Mais agressivo, voltou a ter dois breaks e não foi eficaz. O oponente de alto quilate não se dobrou sob pressão e se salvou.

A partida de muitas coincidências chegou ao 10° game com o suíço novamente com 5 a 4 e o brasileiro sob pressão de confirmar o serviço. Heide largou com dupla falta e ainda sofreu um winner. Porém, não se descontrolou e alcançou o 5 a 5. Serviços confirmados e definição no tie-break.

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O game desempate começou com Heide mandando para fora e depois parando na rede. Ele diminuiu com bola em cima da linha, mas Wawrinka confirmou os dois serviços e ampliou a vantagem para 4 a 1. O brasileiro não desistiu de lutar e conseguiu incrível reação, virando para 5 a 4 com dois serviços à disposição. O set point veio após o bom smash. Com seis pontos seguidos, deixou tudo igual.

Heide celebrou o triunfo no set ao mesmo tempo que acusou dores na coxa. Já Wawrinka foi aos vestiários para "esfriar a cabeça" após deixar escapar um tie-break encaminhado. Voltou reclamando de assobios durante o ponto, levando ace de segundo serviço e saindo atrás do placar.

As dores viraram um adversário a mais e atrapalhavam o brasileiro, que nada conseguia fazer no saque do suíço. A todo momento levando a mão à coxa, Heide se superava no serviço.

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No sexto game, o veterano cometeu erros seguidos, permitindo três breaks com 0 a 40. Buscou o 40 a 40. Na parcial mais longa do jogo, salvou outras duas chances de quebra até deixar tudo igual. Com 5 a 4, o brasileiro novamente pressionou o serviço de Wawrinka e conseguiu a quebra que valeu a vitória de virada.

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