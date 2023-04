Heat vence de novo e derruba favorito Milwaukee Bucks na NBA; Warriors viram série

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Sob a liderança do embalado Jimmy Butler, o Miami Heat venceu novamente, desta vez por 128 a 126, e confirmou a "zebra" ao derrubar o favorito Milwaukee Bucks, na casa do adversário. Os Bucks exibiram disparado a melhor campanha da temporada regular da competição e eram um dos fortes candidatos ao título. Mas não conseguiram alcançar a semifinal dos playoffs da Conferência Leste da NBA. Também na noite desta quarta-feira, o New York Knicks encerrou a série contra o Cleveland Cavaliers.

continua após publicidade .

Buscando o novo triunfo na prorrogação, o Heat fechou por 4 a 1 o confronto disputado em melhor de sete jogos. Apesar de entrar no duelo como coadjuvante, o time de Miami liderou a série desde o início e viu Butler crescer a cada jogo, ofuscando quase completamente o astro Giannis Antetokounmpo, longe de suas melhores atuação ao longo de todo o confronto.

"Somos um grupo resiliente. Nos mantemos unidos diante de qualquer coisa", disse Butler, um dos jogadores mais experientes em quadra nesta quarta. Foi o cestinha da partida, com 42 pontos, além de registrar oito rebotes.

continua após publicidade .

Ao fim da partida, ele ganhou elogios do técnico Erik Spoelstra. "Ele é desesperado, urgente e maníaco e, algumas vezes, até psicótico em sua vontade de vencer. Ele faz todos sentirem isso dentro da arena. É por isso que ele é nós e nós somos ele. É por isso que jogamos tão bem", comentou.

Butler contou com o apoio de Gabe Vincent (22 pontos), Bam Adebayo, autor de um "triple-double" de 20 pontos, 10 rebotes e 10 assistências, e Kevin Love, responsável por um "double-duoble", de 15 pontos e 12 rebotes. Do outro lado, Antetokounmpo brilhou com 38 pontos e 20 rebotes, enquanto Khris Middleton anotou 33 pontos.

O adversário do Miami Heat na semifinal da Conferência Leste será o New York Knicks, que eliminou o Cleveland Cavaliers também por 4 a 1. O último triunfo, na quarta, teve o placar de 106 a 95. O primeiro jogo entre Heat e Knicks está marcado para o dia 30, em Nova York.

continua após publicidade .

O destaque dos Knicks foi Jalen Brunson, autor de 23 pontos. RJ Barrett contribuiu com 21 e Mitchell Robinson obteve um "double-double" de 13 pontos e 18 rebotes. Pelos Cavaliers, o principal jogador em quadra foi Donovan Mitchell, responsável por 28 pontos. O brasileiro Raulzinho não entrou em quadra para defender o time de Cleveland nesta quarta.

CONFERÊNCIA OESTE

As duas séries nesta costa seguem indefinidas. Isso porque o Memphis Grizzlies evitou a eliminação ao vencer o Los Angeles Lakers por 116 a 99, diante de sua torcida. Desmont Bane liderou os anfitriões, com 33 pontos e 10 rebotes. Ja Morant, mais discreto, anotou 31 pontos.

continua após publicidade .

Do lado dos Lakers, LeBron James esteve longe das grandes atuações nos demais jogos desta série. E não passo dos 15 pontos. Anthony Davis comandou o time, com seus 31 pontos e 19 rebotes. Apesar da derrota, os Lakers lideram a série por 3 a 2 e seguem a uma vitória da classificação à semifinal. O jogo 6 do confronto está marcado para sexta-feira, na Califórnia.

Já o Golden State Warriors buscou a virada na série com o Sacramento Kings ao vencer por 123 a 116, fora de casa. O atual campeão da NBA chegou a estar perdendo o confronto por 2 a 0. Mas venceu três jogos seguidos e agora tem 3 a 2 no placar geral, dependendo de apenas um triunfo para avançar. O jogo 6 será na sexta, em São Francisco.

continua após publicidade .

Stephen Curry, desta vez, sobrou em quadra. Registrou 31 pontos e oito assistências, enquanto Klay Thonpson anotou 25 pontos. Draymond Green contribuiu com 21 pontos, Andrew Wiggins obteve 20 e Kevon Looney ajudou com 22 rebotes.

A NBA contará com apenas um jogo na noite desta quinta-feira, entre Boston Celtics e Atlanta Hawks, em Atlanta. A equipe de Boston lidera a série por 3 a 2 e poderá sacramentar o triunfo total se levar mais uma.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Milwaukee Bucks 128 x 126 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 95 x 106 New York Knicks

Memphis Grizzlies 116 x 99 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 116 x 123 Golden State Warriors