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Harry Kane quebra tabu de 25 anos e vence a Bola de Ouro 2026

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Harry Kane desbancou nomes como Kylian Mbappé e Lamine Yamal para ser eleito o melhor jogador do mundo nesta segunda-feira, 26, pela tradicional premiação Bola de Ouro, da revista francesa France Football. A cerimônia, historicamente sediada em Paris, foi realizada em Londres para homenagear o inglês Stanley Matthews, primeiro vencedor do prêmio, em 1956, e teve o desfecho perfeito para a Inglaterra, que não tinha um jogador agraciado com a honraria há 25 anos.

Kane, de 33 anos, marcou 73 gols em 65 jogos entre agosto de 2025 e julho 2026, período de duração da temporada europeia e utilizado como referência pela France Football. Foi terceiro colocado da Copa do Mundo com a seleção inglesa e venceu os títulos do Campeonato Alemã, da Copa da Alemanha e da Supercopa da Alemanhã com o Bayern de Munique.

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"Dedico a minha mulher, Kate, minha melhor amiga. Passamos por altos e baixos. Parece que você queria mais esse troféu do que eu, é para você. Você sacrificou sua vida para que eu pudesse alcançar meus sonhos", disse o melhor do mundo ,emocionado.

Foi em 2001, quando a Bola de Ouro chegou às mãos de Michael Owen, então jogador do Liverpool, a última vez que os ingleses puderam celebrar o privilégio de contar com o melhor jogador do mundo. Antes dele, além de Stanley Mattheus, a Inglaterre teve Kevin Keegan (1978 e 1979) - morto em julho deste ano e também homenageado -, George Best (1968) e Bobbby Charlton (1966) como vencedores.

Os principais concorrentes de Kane eram Mbappé e Yamal, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Mesmo sem vencer nenhum título, o atacante francês teve uma temporada de destaque ao ser artilheiro da Copa do Mundo, da Liga dos Campeões, do Campeonato Francês e a da Copa da França. Além disso, tornou-se o maior goleador da história dos Mundiais, com 22 gols em três edições.

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Yamal, por sua vez, foi campeão do mundo com a Espanha em julho, aos 19 anos, coroando a excelente temporada que fazia com o Barcelona, clube pelo qual venceu o Campeonato Espanhol e a Supercopa da Espanha. O top 10 também teve Rodri, Lionel Messi, Kvaratskhelia, Dembelé, Haaland, Olise e Fabián Ruiz, nesta ordem.

O brasileiro com melhor colocação foi Vinícius Júnior, do Real Madrid, que ficou com a 17º colocação. Os zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, e Marquinhos, do PSG, que formaram a dupla titular da seleção durante a Copa do Mundo, também ficaram no top 30, em 21º e 25º lugares, respectivamente.

ESPANHA DOMINA OUTROS PRÊMIOS

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Concorrente ao prêmio principal, Lamine Yamal teve de se contentar com o posto de melhor jogador jovem do mundo pela terceira vez. Ao receber o troféu, disse que preferia ver o zagueiro Paul Cubarsí, zagueiro de 19 anos e seu companheiro do Barcelona, também concorrente. "Gostaria que Cubarsí tivesse vencido, porque ele é um jogador incrível. Mas é o terceiro ano que eu ganho e estou muito feliz", afirmou.

A escolha do melhor treinador do ano também foi parar em mãos espanholas, afinal o belga Vicent Kompany, do Bayern de Munique, era o único candidato que era espanhol. Campeão do mundo com a seleção da Espanha, Luis de La Fuente desbancou os compatriotas Mikel Arteta, do Arsenal, Unai Emery, do Aston Villa, e Luis Enrique, da Espanha.

"É uma honra ter treinado meus jogadores, muitos dos que estão aqui esta noite", disse o vencedor. "Também quero agradecer minha família, aqueles que estão e aqui estão. O futebol, como na vida, nada é definitivo. Para mim, este prêmio não é um objetivo final, mas uma motivação para continuar trabalhando."

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Unai Simón, outro destaque do título mundial e atleta do Athletico Bilbao por toda a carreira, ampliou a lista de prêmios entregues a espanhóis ao receber a troféu Yashin de melhor goleiro. Ele superou nomes como Courtois (Real Madrid/Bélgica), Safonov (PSG/Rússia) e David Raya (Arsenal/Espanha).

A sequência de premiações a espanhóis terminou nas últimas condecorações da cerimônio. O prêmio Sócrates, que reconhece ações sociais e é nomeado dessa forma em homenagem ao lendário meio-campista brasileiro e ídolo do Corinthians, ficou com Bukayo Saka, atacante do Arsenal. Ele tem uma parceria com a BigShoe, instituição beneficente dedicada a proporcionar cirurgias para crianças em vulnerabilidade social.

O Paris Saint-Germain, campeão da Champions League pelo segundo ano consecutivo, ganhou o prêmio de melhor clube do ano. Harry Kane, naturalmente, recebeu o Troféu Gerd Müller, que premia os artilheiros com mais gols por clubes e seleções na temporada.

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VEJA OS VENCEDORES DA NOITE DE PREMIAÇÃO DA BOLA DE OURO:

Melhor jogador jovem: Lamine Yamal (Barcelona e Espanha).

Melhor treinador: Luis de la Fuente (Espanha).

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Melhor goleiro: Unai Simón (Athletic Bilbao e Espanha).

Melhor clube: Paris Saint-Germain.

Melhor jogador do mundo: Harry Kane (Bayern de Munique e Inglaterra)

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VEJA O RANKING DE MELHORES JOGADORES DO MUNDO SEGUNDO A BOLA DE OURO:

1) Harry Kane (Bayern de Munique e Inglaterra)

2) Mbappé (Real Madrid e França)

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3) Lamine Yamal (Barcelona e Espanha)

4) Rodri (Manchester City/Barcelona e Espanha)

5) Lionel Messi (Inter Miami e Argentina)

6) Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain e Geórgia)

7) Dembelé (Paris Saint-Germain e França)

8) Haaland (Manchester City e Noruega)

9) Olise (Bayern de Munique e França)

10) Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain e Espanha)

11) Jude Bellingam (Real Madrid e Inglaterra)

12) Cubarsí (Barcelona e Espanha)

13) Hakimi (PSG e Marrocos)

14) Vitinha (PSG e Portugal)

15) Declan Rice (Arsenal e Inglaterra)

16) Ferran Torres (PSG e Espanha)

17) Vini Jr. (Real Madrid e Brasil)

18) Marc Cucurella (Real Madrid e Espanha)

19) João Neves (PSG e Portugal)

20) Pacho (PSG e Equador)

21) Gabriel Magalhães (Arsenal e Brasil)

22) Lautaro Martínez (Inter de Milão e Argentina)

23) Nuno Mendes (PSG e Portugal)

24) Luis Díaz (Bayern de Munique e Colômbia)

25) Marquinhos (PSG e Brasil)

26) Upamecano (Bayern de Munique e França)

27) Bruno Fernandes (Manchester United e Portugal)

28) Quiñones (Al Qadsiah e México)

29) Saliba (Arsenal e França)

30) Sadio Mané (Al Nassr e Senegal)

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