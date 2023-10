Harden se reencontra com o amigo Westbrook e formará trio de estrelas com Leonard e George

James Harden é o novo jogador do Los Angeles Clippers. O armador, de 34 anos, vai realizar seu desejo de jogar mais uma vez ao lado de Russell Westbrook, com quem atuou no início de carreira no Oklahoma City Thunder e Houston Rockets, além de dividir quadra com os craques Kawhi Leonard e Paul George. Sua estreia poderá ser nesta quarta-feira, no clássico contra os Lakers.

A formação do quarteto é uma tentativa, que poderá ser a última, do atual elenco conquistar um título na NBA. Leonard e George, que sofreram uma série de lesões, dependem de um bom desempenho em 2023/2024 para ter seus contratos renovados.

Para Harden trocar Filadélfia por Los Angeles, os Sixers liberaram o jogador, ao lado de P.J. Tucker e Filip Petrušev para Los Angeles em troca de Robert Covington, Nic Batum, K.J. Martin, uma seleção da primeira rodada de 2028 protegida, uma das segundas rodadas e uma do Draft 2029, assim como uma primeira rodada de adição de uma terceira equipe.

Eleito dez vezes para o Jogo de Estrelas, Harden liderou a lista de assistências da NBA da última temporada com 10,7 por jogo, mas foi criticado pelo torcedores dos Sixers após a eliminação na segunda rodada da Conferência Leste diante de Boston. Outro ponto que desagradou o jogador foi a proposta da franquia para uma renovação de contrato por pouco tempo.