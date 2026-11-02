Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Hansi Flick mostra encanto com Raphinha no Barcelona e prega respeito ao Aston Villa de Emery

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As grandes apresentações de Raphinha não saem da cabeça de Hansi Flick. O treinador alemão do Barcelona voltou a exaltar seu artilheiro e revelou todo seu encanto com o brasileiro na prévia do duelo com o Aston Villa pelo Champions League. O comandante aproveitou para exaltar a equipe de Unaí Emery, a quem pregou total respeito.

"Raphinha? Não posso estar mais feliz. Ele está entregando atuações incríveis, elogiou Flick. "Ele é um jogador muito focado, nosso capitão, e está mostrando sua enorme qualidade. Isso é muito importante para nós", destacou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No sábado, na goleada por 6 a 1 diante do Alavés, por LaLiga, Raphinha anotou duas vezes e chegou a incríveis 17 em 12 partidas, além de ter contribuído com três assistências. Bem por isso, Flick pede para que a seleção controle sua carga física nos amistosos contra Japão e Singapura, dias 14 e 17 de novembro, respectivamente.

Além do brasileiro, Flick também mostrou respeito e encanto com o técnico do Aston Villa, Unaí Emery. "É incrível para mim assistir ao time do Unai Emery. O começo (de temporada) deles não foi fácil, mas eles voltaram. Você pode ver a confiança que eles têm com a bola, como constroem o jogo a partir de trás... E o (Nicolas) Jackson está em um nível inacreditável", elogiou.

O duelo desta terça-feira, no Camp Nou, é mais um teste de fogo para o Barcelona após ser derrotado diante dos dois rivais fortes enfrentados até então: Paris Saint-Germain e Real Madrid.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"(Emery) É um dos melhores treinadores do mundo. Suas equipes são rigorosamente disciplinadas, implacáveis em jogadas de bola parada e jogam com grande convicção. É um baita desafio diante de um técnico e um coletivo de primeira linha", descreveu a partida.

Flick aproveitou para frear as críticas de que sua equipe sofre diante dos mais fortes. "As coisas são como são e temos que mostrar do que somos capazes. Demos o nosso melhor e não há desculpas. Os resultados são diferentes, mas o nosso nível permanece o mesmo. Vejo a equipe jogando com confiança e convicção. Eles estão fazendo um bom trabalho."

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Barcelona Champions League Futebol Hansi Flick Raphinha Unai Emery
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV