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Hansi Flick elogia Gabriel Jesus e atacante pode estrear pelo Barcelona

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O brasileiro Gabriel Jesus foi elogiado pelo técnico Hansi Flick, em entrevista coletiva realizada na manhã deste sábado (05). Embora tenha afirmado que o centroavante ainda não está 100% fisicamente, o técnico do Barcelona se surpreendeu com o desempenho do atleta nos treinamentos.

Segundo o comandante, o ex-jogador do Arsenal será relacionado para a partida diante do Valência, neste domingo (06), e tem chances de atuar por alguns minutos no segundo tempo.

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"Ele certamente não está 100%, mas pode jogar alguns minutos. Tem chances de jogar no segundo tempo. Gostei muito da forma como ele chegou, do que vi. Mesmo não estando 100%, está pronto para jogar alguns minutos. É uma das opções para amanhã no segundo tempo, dependendo de como o jogo se desenrolar".

O gigante da Catalunha anunciou o atacante no início da semana e, segundo informações da imprensa europeia, desembolsou 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 60 milhões) para tirá-lo do Arsenal. A chegada de Gabriel Jesus preenche a lacuna deixada pelo espanhol Ferrán Torres, que foi negociado com o Paris Saint-Germain.

Com Jesus à disposição no banco de reservas, o Barcelona tem a chance de se distanciar na liderança da La Liga neste domingo. Isso porque o Real Madrid, que tem a mesma pontuação, perdeu na rodada para o Real Betis. O compromisso será no estádio de Mestalla, em Valência, às 11h15.

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ELOGIOS AO CAPITÃO RAPHINHA

Na mesma coletiva, o treinador alemão fez questão de exaltar o ótimo momento de Raphinha no Barcelona. O jogador foi escolhido como capitão da equipe para temporada e tem sido o principal atleta do elenco na La Liga. São 5 gols anotados nos três primeiros jogos da competição.

"Quer que ele jogue na ala ou centralizado como um 9, ele se sai muito bem. É nossa melhor opção ali no momento. Ele faz pressão, velocidade".

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Barcelona Futebol Gabriel Jesus Hansi Flick La Liga
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