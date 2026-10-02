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Hamilton recebe advertência e Ferrari é multada por incidente com Bortoleto em treino livre

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Protagonista de um incidente com o brasileiro Gabriel Bortoleto no segundo treino livre para o GP do Bahrein, realizado na manhã desta sexta-feira, no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, Lewis Hamilton recebeu uma advertência dos comissários. Já a Ferrari acabou sendo multada em dez mil euros pelo episódio.

A disputa, que foi analisada pelos juízes, aconteceu quando o piloto da Audi vinha em alta velocidade e encontrou na sua trajetória o carro de Hamilton, que trafagava lentamente à sua frente. Bortoleto precisou ser rápido para evitar uma colisão.

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Os comissários consideraram que o incidente ocorreu em razão da velocidade significativamente menor do britânico. Hamilton bloqueou Bortoleto na entrada da curva 9, quando sofreu danos no espelho retrovisor direito.

"Os comissários reconhecem que o espelho retrovisor direito de Hamilton estava danificado, conforme confirmado por evidências fotográficas e de vídeo, e que ele não havia recebido nenhum aviso por rádio da equipe", afirmaram os comissários em seu veredicto.

Os juízes que analisaram a situação também destacaram a responsabilidade da equipe italiana em tomar cuidado redobrado ao alertar Hamilton sobre o tráfego, tendo em vista o dano no espelho, razão pela qual a equipe recebeu a multa.

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Bortoleto não conseguiu esconder a sua irritação com o incidente e, pelo rádio, esbravejou com a sua equipe. "Mas que p... esse cara tá fazendo, cara? Ele me vê chegando e continua me bloqueando", esbravejou.

Além desse episódio, Bortoleto ainda sofreu com uma quebra de câmbio do seu carro já na parte final do treino desta sexta-feira. No entanto, ele tratou de minimizar o problema e espera um sábado mais tranquilo, quando vai disputar o terceiro treino livre e o classificatório.

"Foi alguma coisa no câmbio, o carro ainda nem chegou aqui na garagem, eles têm que trazer para a gente entender 100% o que é. Não acho que é nada para se preocupar muito, mas obviamente nunca é legal parar na pista. Perdi as marchas, tive que parar o carro para não causar nenhum dano extra", afirmou.

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Diferente das temporadas anteriores, esta etapa do Mundial de Fórmula 1 está acontecendo no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, graças a um conflito que adiou a disputa. A corrida no Bahrein estava marcada para ocorrer no dia 12 de abril e precisou ser adiada por conta da guerra entre Estados Unidos e Irã, que impactou todo o Oriente Médio. O GP acontece na madrugada deste domingo, às 4h (horário de Brasília). P

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