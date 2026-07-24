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Hamilton lidera dobradinha da Ferrari no 2º treino do GP da Hungria de F-1; Bortoleto é 11º

Escrito por Camargo (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 13:29:00 Editado em 24.07.2026, 13:37:15
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Lewis Hamilton confirmou a força da Ferrari no GP da Hungria de Fórmula 1 e liderou a dobradinha da equipe italiana no segundo treino livre da etapa, nesta sexta-feira. O heptacampeão mundial marcou 1min18s729 em Hungaroring e superou Charles Leclerc por 0s148, repetindo o bom momento da equipe após o monegasco já ter terminado o primeiro treino livre na liderança.

Hamilton apareceu forte nas simulações de classificação com pneus macios e mostrou evolução na adaptação ao carro vermelho, enquanto Leclerc novamente confirmou o bom rendimento em Hungaroring. A dupla deixou para trás nomes que vinham brigando pelas primeiras posições na temporada.

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Lando Norris foi o terceiro colocado pela McLaren, seguido por Max Verstappen, da Red Bull. O holandês, porém, passou a sessão tentando encontrar o melhor comportamento do carro e relatou dificuldades para se sentir confortável ao volante. George Russell fechou o top-5 com a Mercedes.

A equipe alemã, por outro lado, teve uma atividade abaixo das expectativas. Russell terminou distante do ritmo da Ferrari, enquanto Kimi Antonelli enfrentou problemas de equilíbrio, reclamou da traseira do carro e acabou apenas na 13ª posição.

Gabriel Bortoleto ficou próximo dos dez primeiros e encerrou o treino na 11ª colocação. O brasileiro da Sauber teve mais uma oportunidade de acumular experiência em Hungaroring e segue trabalhando para extrair o máximo de um carro que ainda busca maior competitividade.

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O treino também ficou marcado pelo acidente de Franco Colapinto. O argentino perdeu o controle da Alpine na curva 14, rodou e bateu contra a barreira de proteção, causando uma bandeira vermelha. O piloto saiu do carro sem ferimentos.

A Fórmula 1 volta à pista neste sábado, às 7h30, para o terceiro treino livre. A classificação para o GP da Hungria acontece no mesmo dia, às 11h.

CONFIRA O RESULTADO DO 2º TREINO LIVRE PARA O GP DA HUNGRIA:

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1º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min18s729

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min18s877

3º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min19s228

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4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min19s421

5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min19s662

6º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min19s800

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7º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min20s041

8º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min20s101

9º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min20s125

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10º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min20s253

11º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min20s474

12º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min20s557

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13º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min20s693

14º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min20s816

15º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min20s950

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16º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min20s973

17º - Carlos Sainz (ESP/Williams), 1min21s426

18º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min21s442

19º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min21s719

20º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min21s792

21º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min22s531

22º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), sem tempo registrado

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