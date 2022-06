Hamilton garante que Mercedes ainda vai incomodar da temporada da Fórmula 1

(via Agência Estado)

Terceiro colocado no GP do Canadá de Fórmula 1, domingo, no circuito Gilles Villeneuve, o inglês Lewis Hamilton mudou completamente a postura desanimada das primeiras corridas do ano ao garantir que a Mercedes está em evolução e pode incomodar os líderes ainda nesta temporada.

continua após publicidade .

"É ótimo estar no meio da batalha", disse Hamilton, antes de mandar recado para as concorrentes. "Por um segundo eu estava meio que acompanhando esses caras. Deu a mim e à equipe muita esperança de que há mais por vir deste carro, o potencial está lá."

Além do pódio de Hamilton, a Mercedes ainda viu o companheiro George Russel cruzar em quarto. Foram boas ultrapassagens ao longo da corrida da escuderia, mas vale ressaltar que Sérgio Perez, com a Red Bull, abandonou, e Charles Leclerc, da Ferrari, largou somente do 19° lugar. Ambos poderiam também estar na frente da equipe.

continua após publicidade .

Mesmo assim, Hamilton não esconde sua motivação. De acordo com o heptacampeão inglês, já se sabe o que é preciso para a equipe voltar a disputar vitórias na Fórmula 1 após começo desastroso com um carro lento e desequilibrado.

"Quando você alcança uma distância completa de corrida, descobre muito do carro. Muito a tirar desta corrida, tem confiabilidade muito boa e foi um ótimo trabalho da equipe", seguiu o inglês. "Só temos de manter nossas cabeças abaixadas. Eu sei onde estou perdendo para esses caras, então é aí que vou focar no ataque para melhorar."

A próxima etapa da Fórmula 1 acontece daqui duas semanas. O Grande Prêmio da Grã-Bretanha está marcado para o dia 3 de junho e Hamilton espera se descartar na prova local, no circuito de Silverstone, para tentar ameaçar a soberania atual de Red Bull e Ferrari.