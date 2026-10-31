Hamilton faz volta incrível e larga na pole no GP do México após três anos; Bortoleto é 14º

Lewis Hamilton confirmou o magnífico desempenho nas atividades da Ferrari na sexta-feira e vai largar na pole position do GP do México, neste domingo, confirmando a força da escuderia no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. O inglês garantiu a primeira posição no grid com 1min16s514, largando na frente em uma prova após espera de mais de três anos - desde a Hungria, em 2023. A seu lado estará o compatriota George Russell, atrás por somente 9 milésimos. Leclerc cometeu um erro e ficou no terceiro posto.

Correndo por um nono lugar para o inédito título, Kimi Antonelli é o quarto. O brasileiro Gabriel Bortoleto fez o 14º tempo depois de quase não treinar no México. Max Verstappen e Liam Lawson foram punidos pela FIA após incidente durante o TL2 na sexta-feira e perderão uma posição no grid cada.

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Depois de dominar as duas primeiras sessões no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, a Ferrari viu Lando Norris e Kimi Antonelli levarem a melhor sobre Charles Leclerc no treino livre 3, já neste sábado. Mas a força se confirmou com a primeira pole do ano e o também o terceiro lugar com Leclerc.

Novidade no grid no lugar do francês Esteban Ocon sem explicações da Haas, equipe do brasileiro Rafael Câmara em 2027, o japonês Ryo Hirakawa ficou somente na 19ª posição, enquanto Alonso lamentou a quebra do carro e Large no pelotão de trás.

HAMILTON É MELHOR NO Q1 E BORTOLETO SURPREENDE

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Assim que o Q1 começou, pilotos com pouca rodagem na sexta-feira, casos de Sergio Pérez, ovacionado pelas lotadas arquibancadas mexicanas, e de Bortoleto foram logo à pista para "recuperar o tempo perdido" e evitar um queda precoce na definição do grid. Figuraram em nono e décimo nos minutos iniciais, respectivamente, quando a bandeira vermelha foi acionada por causa de Fernando Alonso, parado em área de escape. O carro da Aston Martin perdeu potência para irritação do veterano espanhol.

A pista foi liberada com 11 minutos e a fila na saída dos boxes era grande. Leclerc, Russell e Verstappen precisavam de tempos. Já a McLaren evitou o tumulto e segurou Norris e Piastri nos boxes. O monegasco da Ferrari logo cravou 1min17s532, com o holandês cravando a quarta marca, atrás de Antonelli e de Norris, o vencedor do ano passado.

Restando pouco tempo, Hamilton assumiu o topo, com 1min17s241. A primeira parte do treino terminou com Hadjar sendo a surpresa, entre os carros da Ferrari, jogando Leclerc para terceiro. O Top cinco ainda contou com Piastri e Russell. Bortoleto, no último suspiro, subiu para sexto, em volta impressionante. Ficaram pelo caminho Albon, Alonso, Hirakawa, Stroll, Pérez e Bottas.

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NORRIS SURPREENDE E BORTOLETO NÃO PEPETE BOM DESEMPENHO

Com menos gente na pista, os favoritos começaram a rodar ainda mais rápido e Leclerc fez incríveis 1min16s944, batendo o recorde da pista que era de 2025. Nem bem celebrou e viu Verstappen superá-lo. Hamilton aparecia em 16º, ciente que teria apenas mais uma volta rápida para tentar se garantir entre os 10 melhores. Conseguiu com maestria. Bortoleto era o 11º, com seu companheiro, Hülkenberg, em sétimo.

No fim, a surpresa foi a McLaren. Norris fez o melhor tempo e o companheiro Piastri acabou eliminado, junto de Hülkenberg, Colapinto, Piastri, Bortoleto, Bearman e Sainz.

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HAMILTON VOA NO Q3 E CONFIRMA A POLE

A disputa pela pole position foi acirrada, com todo mundo dando duas voltas rápidas. Melhor para Hamilton, que fez 1min16s514 na segunda tentativa, contou com erro do companheiro Leclerc e ainda superou o compatriota Russell.

CONFIRA O GRID DO GP DO MÉXICO:

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1º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min16s514

2º - George Russell (ING/Mercedes), 1min16s523

3º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min16s633

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4º - Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min16s707

5º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min16s692*

6º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min16s824

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7º - Isack Hadjar (FRA/Red Bull), 1min16s900

8º - Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), 1min17s117

9º - Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min17s029*

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10º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min17s1s53

11º - Nico Hülkenberg (ALE/Audi), 1min17s306

12º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min17s640

13º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min17s646

14º - Gabriel Bortoleto (BRA/Audi), 1min17s680

15º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min17s847

16º - Carlos Sainz (ESP/Williams), sem tempo

17º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min18s630

18º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min18s908

19º - Ryo Hirakawa (JAP/Haas), 1min18s958

20º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min19s072

21º - Sergio Pérez (MEX/Cadillac), 1min19s105

22º - Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), 1min19s852

* punido com uma posição por incidente no segundo treino livre