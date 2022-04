Hamilton elogia velocidade das rivais, mas imagina 8° título na F-1: 'Alucinante'

Da Redação

Lewis Hamilton estava receoso com o carro da Mercedes nos testes no Bahrein, semana passada e não escondia o pessimismo. Nesta segunda-feira, porém, o inglês heptacampeão mundial mudou o tom e, apesar de elogiar a velocidade das concorrentes, como Red Bull, Ferrari e até Alfa Romeo, definiu sua escuderia como "a melhor" e até profetizou a oitava conquista na Fórmula 1: "Seria alucinante."

continua após publicidade .

Hamilton participou de um evento em Dubai e acabou sendo questionado sobre a hierarquia de equipes neste início de temporada. A dúvida veio justamente pelo rendimento ruim do W13 da Mercedes nos testes no Bahrein em uma comparação com a rival Red Bull, que fechou a pré-temporada com volta surpreendente do atual campeão, Max Verstappen.

"Os testes foram difíceis. Havia muitos carros que pareciam bastante rápidos. O Alfa Romeo parecia rápido, com o Valtteri (Bottas, seu ex-companheiro). Obviamente, a Red Bull parece ridiculamente rápida no momento, e as Ferraris", avaliou. "Mas somos a melhor equipe, sem dúvida." Confiança ou provocação?

continua após publicidade .

Ao seguir falando da temporada que começa no próximo fim de semana, no Bahrein, soou que Hamilton queria revelar uma possível carta na manga da Mercedes. Estava tão crente em desempenho bom que até da conquista do título falou. "Acho que é impossível saber o que o futuro reserva e como será. Mas fazer algo que ninguém mais fez (ganhar oito títulos) será, obviamente, alucinante."

Hamilton terá reunião virtual com a equipe Mercedes antes de iniciar os trabalhos oficiais na sexta-feira, e esbanja confiança em um acerto do carro, ainda distante de ser competitivo para 2022.

"Os testes foram difíceis, mas o melhor é que agora, depois disso, tenho uma conferência com todos os caras em Brixworth (casa da Mercedes, na Inglaterra), para falar sobre o motor, a dirigibilidade, sobre como podemos obter mais potência para esta semana...", disse. E completou: "Todo mundo está empolgado, animado. Esses engenheiros adoram o desafio. Então, isso é bom."

continua após publicidade .

NOVO SOBRENOME - Parece que a Fórmula 1 contará com Lewis Hamilton Larbalestier em alguma prova desta temporada. O inglês revelou o sobrenome da mãe e quer homenageá-la nas corridas.

"Poucos sabem disso, mas o sobrenome da minha mãe é Larbalestier e eu vou colocá-lo no meu nome. Eu não entendo a ideia de quando as pessoas se casam, a mulher perde o sobrenome. Eu quero que o sobrenome da minha mãe fique junto com o legado do sobrenome Hamilton."