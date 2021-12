Hamilton e Verstappen aprovam mudanças feitas no 'agradável' circuito de Abu Dabi

Da Redação

Lewis Hamilton e Max Verstappen aprovaram as mudanças feitas no circuito de Abu Dabi após os dois treinos livres desta sexta-feira para o GP a ser disputado domingo na última corrida da temporada, que vai decidiro título mundial de pilotos. Os dois somam cada 369,5 pontos, mas o holandês tem uma vitória a mais (9 a 8).

"Gostei das mudanças feitas, pois os carros podem desenvolver uma velocidade maior, tornando-se mais agradável", disse o piloto inglês, da Mercedes, dono de 103 vitórias. "O carro foi melhor no segundo treino, após fazermos algumas mudanças, mas ainda podemos aperfeiçoar ainda mais o desempenho para sábado e domingo."

Verstappen também elogiou o novo traçado. "Eu gosto do novo layout da pista, é mais divertido de dirigir

com as curvas mais rápidas, principalmente no último setor", disse o piloto da Red Bull. "Fizemos algumas alterações de configuração em ambas as sessões de treino e acho que foram positivas.

A exemplo de Hamilton, Verstappen também espera por um carro para a disputa do treino de classificação neste sábado. "Ainda estamos aprendendo e entendendo algumas coisas. Corridas curtas não saíram como planejado, estamos perdendo um pouco de ritmo, mas acho que as corridas longas são mais competitivas, então isso é importante. Estou ansioso para buscar a classificação."