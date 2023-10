Hamilton e Leclerc são desclassificados do GP dos Estados Unidos de F-1 por 'violação técnica'

Investigação dos comissários do GP dos Estados Unidos acabou ocasionando uma reviravolta no resultado final da corrida no circuito de Austin, no Texas. Neste domingo. Por "violação técnica", Lewis Hamilton, da Mercedes, que cruzou no segundo lugar, e Charles Leclerc, da Ferrari, o sexto, foram desclassificados.

O relatório do delegado da prova afirmou que os carros de Hamilton e Leclerc "não estavam em conformidade com o Artigo 3.5.9 e) do Regulamento Técnico da Fórmula 1 de 2023." E os casos foram imediatamente encaminhados aos comissários.

As equipes rapidamente enviaram um representante para falar com os comissários, afirmando que "o alto desgaste nas pastilhas de derrapagem foi provavelmente resultado da combinação única da pista acidentada e do cronograma de corrida sprint que minimizou o tempo para configurar e verificar o carro antes a corrida."

Os Comissários observaram que "cabe ao competidor garantir que o carro esteja em conformidade com os regulamentos em todos os momentos durante um evento. Neste caso particular, a derrapagem traseira na área definida no relatório do Delegado Técnico estava fora dos limites descritos no Artigo 3.5.9 e) do Regulamento Técnico de Fórmula 1 da FIA, que inclui uma tolerância ao desgaste" e mantiveram a punição.

Com a confirmação da desclassificação, o resultado final só não teve modificação no primeiro lugar, de Max Verstappen, da Red Bull, atual tricampeão por antecedência. Lando Norris, da McLaren, assumiu o segundo posto, com Carlos Sainz, da Ferrari, completando o pódio.

Sergio Pérez passou para quarto e ampliou sua vantagem sobre Hamilton na briga pelo segundo lugar no Mundial de Pilotos. Antes, a distância tinha caído para somente 19 pontos, com 238 diante de 219 do piloto da Mercedes. Com a punição a Himilton, agora são 240 contra 201 restando quatro etapas.

George Russell saltou do sétimo lugar para o quinto, com Pierre Gasly em sexto, Lance Stroll em sétimo, Yuki Tsunoda em oitavo, e a Williams colocando seus dois pilotos na zona de pontuação, com Alex Albon herdando o nono lugar e Logan Sargeant conquistando seu primeiro ponto na Fórmula 1 com o 10º lugar.