Hamilton 'deixa' as pistas da Fórmula 1 e lança única tequila não alcoólica do mundo

Às vésperas do GP do México de Fórmula 1, Lewis Hamilton, piloto da Mercedes, deixou brevemente as pistas para se aventurar em um novo mercado. Por meio de anúncio nas suas redes sociais nesta quarta-feira, o britânico revelou que passará a investir no mercado de bebidas, especificamente no comércio de tequilas não alcoólicas.

O piloto sete vezes campeão mundial utilizou suas experiências ao volante e a sabedoria de não dirigir se beber para se juntar a Iván Saldaña e Casa Lumbre. Na parceria, surge a Almave, primeira e única marca de tequilas não alcoólicas do mundo. Ela é produzida a partir do agave-azul, planta encontrada no México e elemento principal para a produção da bebida.

O lançamento oficial acontece nesta quinta-feira. Em suas redes, Hamilton comemorou a parceria e contou sobre sua influência, além dos motivos que o levaram a entrar no projeto. "Almave é para pessoas como eu, que estão sempre ultrapassando os limites do possível, que gostam do sabor da tequila, mas estão focadas no equilíbrio, na longevidade e na vida plena", escreveu o piloto da Mercedes.

Ele admite o gosto pela tequila. "Quando conheci Saldaña, duas coisas ficaram claras: nós dois gostamos de tequila e faltava alguma coisa no mercado. Almave adapta práticas consagradas de fabricação de tequila para criar uma bebida destilada sem álcool que não compromete o sabor ou a qualidade. Muito orgulho de ser um fundador. Espero que você aborde isso com a mente aberta, experimente e ame tanto quanto eu", afirmou o piloto.

O lançamento ocorre na semana que antecede o GP do México da Fórmula 1. Em terceiro lugar no campeonato mundial de pilotos, Hamilton busca sua primeira vitória na temporada e o vice-campeonato, já que o holandês Max Verstappen já garantiu o título em 2023. A etapa do México acontece neste domingo, dia 29.