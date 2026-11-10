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Hamilton chega ao Egito para visitar instalações de ajuda humanitária destinadas a Gaza

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O heptacampeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, chegou à região de Rafah, no Egito, nesta terça-feira, para visitar organizações que enviam ajuda humanitária à Faixa de Gaza, território devastado pela guerra.

Hamilton tem se manifestado sobre crises humanitárias e zonas de conflito na região, defendendo a paz. Ele tem publicado frequentemente em suas redes sociais sobre crianças mortas em ataques aéreos israelenses em Gaza e defendido um cessar-fogo. O piloto também abordou outros conflitos.

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"Acho que precisamos garantir que estamos nos empenhando pela libertação do Congo, do Sudão, da Síria e da Palestina. Espero que, em algum momento, possamos alcançar a paz", disse Hamilton no mês passado.

Embora um acordo de cessar-fogo firmado no ano passado tenha interrompido as principais operações de combate, o volume de ajuda que chega a Gaza continua muito abaixo do mínimo estabelecido de 600 caminhões por dia.

As forças israelenses continuam avançando em Gaza, ampliando seu controle de 53% para pelo menos 60% do território, informou uma comissão independente de especialistas da ONU no mês passado. Ataques aéreos israelenses persistem por toda a Faixa de Gaza, e disparos ao longo da frente de avanço mataram pelo menos 196 palestinos - incluindo 18 mulheres, 32 meninos e 11 meninas -, segundo a comissão.

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Hamilton percorreu a passagem de fronteira de Rafah, entre o Egito e Gaza, antes de visitar armazéns logísticos operados pelo Crescente Vermelho Egípcio, entidade que facilita a entrada de ajuda humanitária em Gaza.

Na passagem de fronteira, Hamilton cumprimentou os trabalhadores humanitários com a expressão árabe "Al-Salamo Alaykom", que significa "a paz esteja convosco". Ele apertou as mãos e conversou brevemente com os funcionários e autoridades presentes.

Khaled Megawer, governador do Norte do Sinai - região onde se localiza Rafah -, afirmou que a visita tem como objetivo permitir que Hamilton conheça os esforços do Egito para enviar ajuda a Gaza.

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A visita ocorre logo após Hamilton completar sua 400ª largada na Fórmula 1, no último domingo, durante o Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos. Hamilton, o primeiro piloto negro a competir na F1, estreou pela McLaren em 2007. Ele é apenas o segundo piloto na F1 a atingir a marca de 400 corridas, seguindo os passos de seu ex-companheiro de equipe Fernando Alonso, que alcançou esse feito em 2024.

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