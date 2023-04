Hamilton aposta em evolução da Mercedes para brigar por vitórias na F-1 em 2023

(via Agência Estado)

Bastou um segundo lugar e a reaproximação com o pódio que o heptacampeão mundial Lewis Hamilton voltou a sorrir. Por trás desse contentamento, no entanto, existe uma aposta em dias melhores no comando da Mercedes ainda para esta temporada de Fórmula 1.

A boa largada, quando tanto ele como Russell deixaram para trás o holandês Max Verstappen pode ser um sinal de que o inglês esteja certo numa melhora do seu carro. No entanto, ele é o primeiro a admitir que muita coisa precisa ser feita para que se possa fazer frente à Red Bull.

"Estou pilotando da melhor maneira que eu posso, mas não estou em conexão com o carro. Estamos claramente num ritmo inferior à Red Bull. Mas o fato de estar aqui brigando pelas primeiras posições e lutando com a Aston Martin é muito bom. Ainda mais nesta fase da temporada", afirmou o piloto inglês.

Após a corrida, ele fez questão de agradecer a dedicação dos pilotos e engenheiros de sua equipe. Apto a fazer a sua parte nas pistas, Hamilton reconhece que ainda existe um caminho a percorrer.

"É um longo projeto. Vamos continuar nos esforçando muito e quero agradecer a todos na fábrica para trabalham para melhor nosso carro e sei que podemos preencher essa lacuna."

Na classificação do Mundial de Pilotos, Hamilton aparece na quarta colocação, com 38 pontos. Ele tem sete de desvantagem para Fernando Alonso. Os dois pilotos da Red Bull ocupam os primeiros lugares. Com dois triunfos em três corridas, Verstappen é líder isolado com 69 pontos. O mexicano Sergio Pérez, vencedor do GP da Arábia Saudita, aparece na segunda colocação com 54.