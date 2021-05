Hamilton admite surpresa com ritmo 'muito forte' da Ferrari em Mônaco

Continua após publicidade

O bom desempenho da Ferrari, que conseguiu uma dobradinha no segundo treino livre para o GP de Mônaco, nesta quinta-feira, com Charles Leclerc em primeiro e Carlos Sainz, em segundo, deixou Lewis Hamilton surpreso. O heptacampeão admitiu que não esperava ver um ritmo tão bom da escuderia italiana, mas entende que essa melhora é positiva para a Fórmula 1.

"A Ferrari está forte. Fiquei surpreso de vê-los melhorar tanto, mas é muito bom ter mais competição", ressaltou o britânico, que terminou a atividade em terceiro, atrás da dupla da Ferrari. Ele liderou boa parte dos trabalhos com a Mercedes, mas foi superado por Leclerc e Sainz.

Questionado se a Ferrari é uma candidata a vencer em Mônaco, Hamilton confirmou que sim. "Meu palpite é: estou vendo o que você está vendo. Geralmente estou focado apenas no meu trabalho, mas parece que sim, então veremos", opinou.

O discurso de Hamilton foi endossado pelo seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, que crê que, ao contrário do que aconteceu nas últimas provas, em Mônaco, a disputa pelo topo não vai se limitar a Mercedes e Red Bull.

"Assim como a Red Bull, a Ferrari parece muito veloz, então não será uma disputa apenas entre dois times", enfatizou o finlandês, que terminou o primeiro dia de treinos livres na quinta colocação.

Atual líder do Mundial de Pilotos, Hamilton, embora não tenha terminando em primeiro, ficou satisfeito com o seu rendimento nas ruas de Montecarlo nesta quinta. "O carro está bom, acho que demos alguns passos decentes com o equilíbrio do carro e, no geral, estou muito feliz".

O heptacampeão mundial, que tem residência em Mônaco e venceu três corridas no Principado, comemorou o retorno do charmoso circuito ao calendário da Fórmula 1 - no ano passado, a prova foi cancelada em virtude da pandemia de covid-19.

"Todo mundo adora dirigir aqui. Foi ótimo. É muito bom estar de volta", festejou o britânico. "É rápida essa pista, é absolutamente hipnotizante cada vez que você tem a oportunidade de dirigir, então eu aproveitei hoje".

Como manda a tradição, a Fórmula 1 dá uma pausa nesta sexta-feira, retomando as atividades apenas no sábado, com o terceiro treino livre, às 7 horas (de Brasília), seguido do treino oficial de classificação, às 10 horas. A corrida do GP de Mônaco será no domingo, às 10 horas.