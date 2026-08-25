Hamilton admite erro após críticas à Ferrari no GP da Holanda: 'Não foi minha melhor versão'

O heptacampeão Lewis Hamilton usou as redes sociais para se retratar das críticas feitas à estratégia da Ferrari durante e depois da disputa do GP da Holanda, realizado neste domingo, quando terminou a prova fora pódio. A decisão de rever a sua posição aconteceu após o piloto britânico analisar o tom das suas declarações.

"Ouvi novamente alguns dos comentários que fiz pelo rádio e na TV. No calor do momento, frustração pode vir à tona, especialmente quando nos importamos tanto quanto eu me importo. Mas aquela não foi a minha melhor versão. Assumo a minha responsabilidade por isso e serei melhor", diz parte do texto do piloto postado em sua conta no Instagram.

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Em Zandvoort, Lando Norris cruzou a linha de chegada na primeira posição e conquistou a sua segunda vitória consecutiva no Mundial. A insatisfação de Hamilton teve como foco a estratégia da Ferrari, que o manteve atrás do companheiro Charles Leclerc em um momento importante da prova. Irritado, ele citou a postura da Mercedes (escuderia ordenou a ultrapassagem de Antonelli sobre Russell) como exemplo de escolha acertada.

Com pneus mais novos, ele estava mais rápido que o piloto monegasco. A Ferrari hesitou em determinar a sua ultrapassagem e a consequência foi a perda de tempo de Hamilton em alcançar o terceiro colocado e uma vaga no pódio. "Uma ótima maneira de perder tempo", disse ele no rádio. Após terminar a corrida em quarto lugar, ele voltou a reclamar da escuderia italiana.

O resultado na Holanda teve um resultado direto na classificação, já que Hamilton perdeu a segunda colocação no Mundial de pilotos. Ele aparece ao lado de George Russell com 183, mas figura no terceiro posto pelos critérios de desempate (tem uma vitória na temporada contra duas do rival da Mercedes).

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Na postagem desta terça-feira, Hamilton aproveitou o espaço para externar o orgulho e a confiança que têm em fazer parte da equipe vermelha.

"Foi um fim de semana difícil, mas saímos com pontos valiosos para a equipe e sinais de que estamos avançando na direção certa. Tenho um orgulho imenso de todos na fábrica que continuam trazendo atualizações, buscando desempenho e nos impulsionando. À equipe na pista: obrigado. O comprometimento e o esforço de vocês nunca passa despercebidos", finalizou.

A próxima etapa da Fórmula acontece agora no primeiro fim de semana de setembro, quando vai ser realizado do Grande Prêmio da Itália. O jovem italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, lidera a classificação de forma isolada com 242 pontos.