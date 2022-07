Haller agradece apoio após diagnóstico de tumor testicular: 'Voltarei mais forte'

(via Agência Estado)

Contratado para substituir o astro Haaland no Borussia Dortmund, o atacante Sebastien Haller vai demorar um pouco para entrar em campo pelos alemães. O centroavante foi diagnosticado com um tumor testicular na segunda-feira e se afasta dos gramados para tratamento. Um dia após o anúncio do problema médico, ele agradeceu as mensagens de apoio e prometeu voltar mais forte.

Haller se sentiu indisposto após um treino do clube alemão na Suíça e foi submetido a bateria de exames para detectar o motivo do mal-estar. Acabou sendo detectado um tumor no testículo do reforço. O clube ainda vai realizar novos exames para saber se é benigno ou maligno.

"Obrigado a todos pelas muitas mensagens de apoio e carinho desde o anúncio de ontem. Eu e minha família agradecemos. Agora vou focar na minha recuperação para voltar mais forte", escreveu o jogador nesta terça-feira em suas redes sociais agradecendo a onda de apoio que recebeu.

Ex-clube do atacante, o holandês Ajax postou uma foto de todo o grupo e uma mensagem de apoio. "Nós estamos com você, Haller." O técnico do Manchester United, Erik Ter Hag, que o dirigiu no clube holandês, também mandou mensagem, assim como dirigentes e muitos jogadores, mesmo de equipes rivais.

"Quero agradecer do fundo do meu coração por todas essas mensagens calorosas recebidas, fiquei muito emocionado ao ver essas lindas reações e até sinto que não mereço tanto. Mas eu sei graças a vocês. Será apenas mais um teste em nosso caminho. Nos vemos em breve em campo para comemorar nossas próximas vitórias."