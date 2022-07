Halep vence jogo marcado por choro de adversária e vai às semifinais de Wimbledon

(via Agência Estado)

Em busca do bicampeonato de Wimbledon, a romena Simona Halep se colocou nas semifinais do Grand Slam britânico ao bater a americana Amanda Anisimova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, nesta quarta-feira. Dominante no duelo válido pelas quartas de final, a ex-número 1 do mundo, atualmente 18ª do ranking da WTA, viu a adversária se derramar em lágrimas antes do fim da partida, quando perdia o segundo set por 5 a 2.

Cabeça de chave número 16, Halep ampliou sua invencibilidade no torneio inglês para 12 jogos. Campeã em 2019, ela ficou dois anos sem jogar em Wimbledon. Isso porque, após o cancelamento do campeonato em 2020 por causa da pandemia de covid-19, foi impedida de disputar a edição do ano passado, na qual defenderia o título, pois sofreu uma lesão na panturrilha.

"Sim. Eu, definitivamente, estou jogando o melhor tênis (desde 2019)", disse Halep, que não perdeu um set sequer nas cinco partidas disputadas até agora. "Lutei muito no ano passado e agora estou apenas tentando recuperar minha confiança. O tênis está aqui, então posso acreditar. Comecei a fazer isso e me sinto bem. Estou muito emocionado agora porque significa muito estar de volta às semifinais", completou.

O caminho da busca pelo segundo título continua nesta quinta-feira, quando a romena joga as semifinais contra Elena Rybakina, do Casaquistão, que passou das quartas de final ao superar a australiana Ajla Tomljanovic com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3. A outra semi será entre a tunisiana Ons Jabeur, número 2 do mundo, e a alemã Tatjana Malek.

No jogo desta quarta, contra Anisimova, Halep fez um primeiro set muito superior ao da adversária, tanto que venceu cinco games seguidos para abrir 5 a 1 antes de fechar tranquilamente a parcial em 6/2. No segundo set, voltou a dominar e construiu mais uma boa vantagem.

No momento em que o placar marcava 5 a 2, a americana chorou sentada na cadeira durante o intervalo, cobrindo o rosto com uma toalha. Na volta para o jogo, já sem lágrimas, viveu um de seus melhores momentos no duelo e conseguiu vencer dois games, permitindo-se sonhar com o empate, mas não completou a missão.