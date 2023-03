Hakimi, do PSG, é indiciado após ser acusado de estupro por mulher na França

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O lateral-direito Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, foi indiciado, nesta quinta-feira, pelo Ministério Público de Nanterre, na França, dias após ser acusado por uma mulher de estupro. O jogador do Marrocos treinava com o elenco do clube parisiense quando recebeu a notícia.

continua após publicidade .

O jogador compareceu a uma audiência com os investigadores da Segurança Territorial de Hautes-de-Seine na última semana. Agora, foi colocado sob medida restritiva, sendo impedido de entrar em contato com a jovem, mas com a possibilidade de deixar o território francês. A investigação preliminar, aberta na segunda-feira, está agora nas mãos de um juiz de instrução.

Após a notícia do indiciamento do atleta, o PSG afirmou por meio de um porta-voz que apoia o jogador e "confia na justiça". Na terça-feira, o advogado do marroquino disse ao jornal francês Le Parisien que as acusações eram "falsas" e que Hakimi estava "sereno" e "à disposição da justiça".

continua após publicidade .

O técnico Christophe Galtier também rechaçou comentar o tema na coletiva desta sexta-feira e diz que conta com o jogador para os próximos jogos da equipe. O PSG encara o Nantes neste sábado, pelo Campeonato Francês, e decide a vaga nas quartas de final da Champions League com o Bayern de Munique, na Alemanha, na quarta-feira.

ENTENDA O CASO HAKIMI

O caso teria se dado em Boulogne-Billancourt, comuna francesa localizada em Paris, na região administrativa do Parc Des Princes, estádio do PSG, neste sábado. Após se conhecerem pelo Instagram em meados de janeiro, a vítima foi à casa do jogador a bordo de um Uber, pago por Hakimi.

continua após publicidade .

Na casa, "as coisas saíram do controle", segundo a própria mulher ao relatar o acontecimento. Contra sua vontade, o lateral do PSG teria retirado suas vestes, beijado seus seios e penetrado suas partes íntimas com as mãos.

A jovem, que não teve sua identidade revelada, conseguiu escapar ao chutar Hakimi. Fora do apartamento, ela enviou uma mensagem a um amigo para resgatá-la de carro e a socorrer no local.

Fora da última partida do Paris Saint-Germain por causa de uma lesão no quadril, Hakimi estaria sozinho em sua casa - o que propiciou a visita da jovem. De acordo com registro nas redes sociais, sua mulher, a atriz Hiba Abouk, e seus dois filhos estão de férias em Dubai.

continua após publicidade .

QUEM É ACHRAF HAKIMI?

Contratado junto à Inter de Milão, Hakimi chegou ao PSG em 2021. Anteriormente, acumulou passagem pelo Real Madrid e se projetou para o futebol mundial com boas atuações pelo Borussia Dortmund.

O jogador foi destaque da seleção marroquina na Copa do Mundo do Catar, quando alcançou as semifinais da competição. Na atual temporada, marcou quatro gols e deu cinco assistências nas 31 partidas que disputou. Na segunda-feira, o lateral compareceu à cerimônia do Fifa The Best, sendo escolhido para a seleção do ano da FIFPRO e ficando na oitava posição no prêmio de melhor do mundo.