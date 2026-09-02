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ESPORTES

Hadjar continua fora por lesão no punho e Lawson vai pilotar Red Bull no GP da Itália de F-1

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O francês Isack Hadjar vai continuar desfalcando a Red Bull na Fórmula 1. O piloto, que se recupera de uma fratura no punho, teve a sua ausência no GP da Itália, que será realizado neste domingo, confirmada nesta quarta-feira pela direção da equipe.

Esta vai ser a segunda prova seguida que ele vai ficar de fora. Em Zandvoort, na Holanda, ele também não reuniu condições de entrar em ação. Dessa forma, Liam Lawson mais uma vez vai ocupar o seu lugar ao lado de Max Verstappen. Diante deste cenário, Yuki Tsunoda vai assumir o assento do neozelandês na Racing Bulls.

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"Liam correrá ao lado de Max no GP da Itália, em Monza, enquanto Isack continua fazendo um progresso animador após a lesão no punho sofrida durante as férias de verão. A equipe está acompanhando de perto sua reabilitação, não correrá riscos desnecessários com seu retorno às pistas e deseja a ele uma rápida recuperação", informou a Red Bull por meio de um comunicado.

Hadjar sofreu uma fratura no punho durante a pausa de meio de temporada do calendário de provas de 2026 enquanto treinava. Por conta desse imprevisto, ele agora vem realizando tratamento para se recuperar e poder voltar a pilotar.

A prioridade da escuderia nesse momento é assegurar que o seu piloto se recupere totalmente para que o seu retorno não seja comprometido.

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No Mundial de Construtores, a Red Bull aparece na quarta colocação e contabiliza 186 pontos. A Mercedes aparece no topo da classificação (425) com a Ferrari no segundo posto (338) e a McLaren na terceira colocação (263).

Os trabalhos envolvendo o GP da Itália têm início nesta sexta-feira, com a presença dos pilotos na pista para os dois treinos livres do dia. No sábado, após mais uma atividade de ajuste dos carros, vai ser realizado o classificatório. A corrida está marcada para as 10h (horário de Brasília), no domingo.

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FÓRMULA 1 GP da Itália Hadjar Lawson LESÃO Red Bull
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