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Hackers invadem site oficial do Corinthians e publicam falso anúncio de contratação de Messi

Invasores simularam a chegada do astro argentino para 2027; clube neutralizou o ataque e negou vazamento de dados

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Hackers invadem site oficial do Corinthians e publicam falso anúncio de contratação de Messi
Autor O conteúdo simulava detalhes de um suposto acordo com o atleta, atualmente no Inter Miami, e trazia declarações fictícias atribuídas ao jogador - Foto: Arquivo TNOnline

O site oficial do Corinthians foi alvo de um ataque cibernético na madrugada deste sábado (31), quando invasores publicaram uma falsa notícia sobre a contratação do atacante argentino Lionel Messi para a temporada de 2027.

O conteúdo simulava detalhes de um suposto acordo com o atleta, atualmente no Inter Miami, e trazia declarações fictícias atribuídas ao jogador. A equipe de Tecnologia da Informação do clube neutralizou a invasão e restabeleceu o controle da plataforma ainda pela manhã.

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Em nota oficial enviada à imprensa, a diretoria alvinegra informou que o incidente não resultou em prejuízos financeiros nem comprometeu dados confidenciais ou informações institucionais.

Como medida preventiva para o aprimoramento dos protocolos de segurança, os canais oficiais do Corinthians e da Neo Química Arena permaneceram temporariamente fora do ar, voltando a operar normalmente após a aplicação das atualizações necessárias nos mecanismos de proteção.

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cibersegurança Futebol hacking INTERNET notícias esportivas
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