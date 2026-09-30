Haas anuncia saída de Esteban Ocon ao final da temporada; Rafa Câmara deve assumir lugar

O piloto Esteban Ocon vai encerrar o seu ciclo na equipe Haas ao final da temporada. A escuderia anunciou, na manhã desta quarta-feira, a saída do piloto e a notícia provoca uma movimentação em torno dos candidatos ao posto. O brasileiro Rafael Câmara é um dos cotados. Destaque desta temporada na Fórmula 2, ele assumiu a liderança na classificação após a corrida realizada no Azerbaijão.

Com o futuro em aberto e sem estar próximo de um acerto com outra equipe da Fórmula 1, o francês fez uma publicação destacando que vai centrar o foco nas últimas corridas da temporada.

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"Minha colaboração com a equipe Haas chegará ao fim ao término da temporada de 2026. Deixo este projeto de cabeça erguida, orgulhoso do meu desempenho em circunstâncias que nem sempre foram fáceis", escreveu em publicação no X, afirmando que isso "de forma alguma" significa o fim da carreira na Fórmula 1.

Pelo lado da Haas, Ayao Komatsu se despediu também por meio de um comunicado. Ele enfatizou a dedicação de Ocon no período em que trabalharam juntos e disse que a parceria foi bastante satisfatória. O chefe da equipe indicou também que ainda não planeja anunciar um substituto. "Gostaria de agradecer a Esteban por tudo o que ele contribuiu para a equipe desde sua chegada em 2025", comentou o gestor.

O anúncio põe fim a meses de rumores sobre a saída do piloto, que ambas as partes negaram. Ocon frequentemente reclamava do carro e, ocasionalmente, insinuava um tratamento desigual em comparação ao companheiro de equipe, Oliver Bearman.

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Esteban descreveu-se como um "agente livre" para 2027 na semana passada, e seus comentários mais recentes no Instagram, na quarta-feira, não deram pistas sobre qual será seu próximo destino.

No campeonato mundial de pilotos de F-1, Ocon ocupa atualmente a 16ª posição com sete pontos, enquanto o companheiro de equipe, o britânico Oliver Bearman, soma 20 pontos e ocupa a 13ª posição. Quem lidera a classificação é o jovem italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, com 302.