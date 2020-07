Haaland marca nos acréscimos e garante vitória do Borussia Dortmund no Alemão

Continua após publicidade

De volta após dois jogos longe dos gramados, período em que se recuperou de uma lesão no joelho, o artilheiro Erling Haaland deixou o banco de reservas neste sábado para marcar nos acréscimos da partida o único gol da vitória do Borussia Dortmund por 1 a 0 sobre o Fortuna Düsseldorf, fora de casa, pela 31ª rodada do Campeonato Alemão.

O triunfo do Borussia Dortmund, conquistado com um gol do jovem norueguês aos 50 minutos da etapa final, impede que o Bayern de Munique seja campeão já neste sábado, já que, para isso, o time bávaro precisava que o rival aurinegro fosse derrotado, além de vencer o Borussia Mönchenglabdach.

O resultado deixa o Dortmund com 66 pontos, quatro atrás do Bayern, que ainda entra em campo neste sábado. Mesmo com a festa do rival adiada, o sonho do time de Haaland ser campeão é muito distante. O Fortuna Düsseldorf continua muito ameaçado pelo rebaixamento, de modo que ocupa a 16º colocação, com 28 pontos.

Depois de primeiro tempo pouco empolgante, em que o Dortmund comandou as ações, mas quase não ofereceu perigo ao adversário - Hakimi teve a principal chance para marcar, mas parou no goleiro Kastenmeier - o cenário mudou na etapa final a partir do momento em que o técnico Lucian Favre lançou Haaland a campo no lugar de Witsel.

O jovem norueguês mostrou que o pouco tempo fora dos gramados não lhe afetou. Três minutos após a sua entrada, ele participou da jogada que culminou no gol do português Raphael Guerreiro. Entretanto, com o auxílio do VAR, o árbitro anulou o lance após flagrar toque da bola no braço do lateral-esquerdo.

Depois do gol anulado, Haaland foi pouco acionado. No entanto, para um atacante certeiro e letal como ele, uma única chance bastaria. E foi o que aconteceu. Aos 50 minutos da etapa final, um cruzamento preciso de Akanji encontrou o goleador norueguês, que cabeceou no canto esquerdo e garantiu o triunfo dos visitantes.

OUTROS JOGOS - O único a jogar em casa que não perdeu neste sábado foi o Wolfsburg, que empatou em 2 a 2 com o Freiburg e se manteve no sexto lugar, com 46 pontos, dentro da zona de classificação à próxima edição da Liga Europa. O Freiburg tem 42 e é o oitavo colocado.

Os visitantes levaram a melhor e tiveram 100% de aproveitamento nas outras três partidas já encerradas neste sábado. O Eintracht Frankfurt (nono) goleou o Hertha Berlin (décimo) por 4 a 1, o Union Berlin (13º) derrotou o Colônia (12º) por 2 a 1, e, no duelo entre times da parte de baixo da tabela, o penúltimo colocado Werder Bremen fez 5 a 1 no lanterna Paderborn.