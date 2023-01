Haaland marca 3 vezes e Manchester City vence Wolverhampton para colar no Arsenal

(via Agência Estado)

O Manchester City voltou a vencer com tranquilidade pelo Campeonato Inglês no início da tarde deste domingo. Após derrota para o Manchester United e atuação criticada durante vitória sobre o Tottenham, o time de Pep Guardiola despachou o Wolverhampton sem maiores dificuldades neste domingo. Com três gols de Erling Haaland, o City venceu o duelo por 3 a 0 no Etihad Stadium, pela 21ª rodada.

A vitória é importante para manter o Manchester City na disputa pelo título. Vice-líder, com 45 pontos, o time está a dois do líder Arsenal, que ainda joga neste domingo contra o Manchester United, quarto colocado (39 pontos). Ao fim do dia, o Arsenal terá dois jogos a menos que o Manchester City na briga pelo título. O Wolverhampton vinha de vitória contra o West Ham, mas segue ameaçado. Com 17 pontos, o time é o primeiro fora da zona de rebaixamento, em 17º.

Com os três gols deste domingo, Haaland chega ao quarto hat-trick na temporada. O norueguês chega a 25 gols e assume a artilharia isolada do Campeonato Inglês, ele também supera o total de gols feitos na última temporada do Campeonato Alemão, com cinco partidas a menos e praticamente metade da temporada para acontecer.

O City ficou mais em cima, pressionando durante o primeiro tempo. O time obrigou o goleiro adversário a trabalhar em boas finalizações de Haaland e Grealish. Rodri também tentou com perigo de fora da área. Aos 40 minutos saiu o gol. Mahrez levantou na área e Haaland cabeceou para fazer 1 a 0. O time de Guardiola ainda teve chance de ampliar nos acréscimos, mas a zaga salvou em cima da linha.

Na volta do vestiário, Haaland precisou de apenas nove minutos para completar o hat-trick. Primeiro, Gundogan foi derrubado na área, o norueguês foi para a cobrança e anotou o segundo. Quatro minutos mais tarde, José Sá errou passe e entregou a bola para Mahrez. O argelino passou para Haaland fazer 3 a 0.

Fazendo sua estreia pelo Wolverhampton, Pablo Sarabia teve ótima chance de diminuir a desvantagem, mas Nathan Aké se jogou na bola para impedir a finalização do espanhol. O time da casa chegou a marcar o quarto com Mahrez, mas o gol foi anulado por impedimento.

O Manchester City jogará novamente na próxima sexta-feira, pela quarta fase da Copa da Inglaterra, contra o Arsenal. Pelo Campeonato Inglês, a próxima missão do vice-líder será contra o Tottenham, no dia 5 de fevereiro, em Londres. O Wolverhampton só volta a campo daqui a quase duas semanas. O time de Lopetegui receberá o Liverpool no sábado, 04 de fevereiro.

No mesmo horário neste domingo, o Leeds United recebeu o Brentford no Elland Road, mas os times não saíram de um empate sem gols. O Leeds é o 15º colocado, com 18 pontos e o Brentford está em oitavo, com 30 pontos. O time segue sem perder no Campeonato Inglês desde o retorno pós-Copa do Mundo. Foram cinco jogos, com dois empates e três vitórias, apesar da eliminação para o West Ham na Copa da Inglaterra.