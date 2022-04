Haaland desencanta, Borussia Dormund faz 5 gols em 15 minutos e humilha Wolfsburg

Da Redação

A imagem de Haaland batendo palmas aos 38 minutos do primeiro tempo após fazer o quinto gol do Borussia Dortmund sobre o Wolfsburg mostra o tamanho do alívio do atacante. Após quase três meses, o norueguês fez as pazes com as redes adversárias. Depois de passar um tempo afastado por lesão, voltou dia 13 de março, mas apenas neste sábado, 30 dias depois, conseguiu desencantar. Com primeiro tempo arrasador e cinco gols em intervalo de 15 minutos, sua equipe humilhou o Wolsburg com surra de 6 a 1 pelo Campeonato Alemão.

O Wolfsburg parece o adversário ideal para redenção de Haaland. Em novembro de 2021, recuperado de dores do quadril, o centroavante retornou aos campos na Volkswagen Arena e também deixou sua marca. Na época, fechou a conta na virada por 3 a 1 ainda no primeiro turno do Alemão. O norueguês não anotava desde o dia 22 de janeiro, no triunfo por 3 a 2 em visita ao Hoffenheim.

Neste sábado, o 17° gol do cobiçado jogador fechou uma primeira etapa dos sonhos do Borussia Dortmund no Signal Iduna Park. Entre os 24 minutos e os 38, foram impressionantes cinco gols anotados por Rothe (24), Witsel (26, com assistência do norueguês), Akangi (28), Emre Can (35) e Haaland (38).

Bastava administrar a excelente vantagem nos 45 minutos finais, mas Haaland queria mais e não desperdiçou quando recebeu de Brandt, ampliando o vexame ao Wolfsburg. Baku, no fim, anotou o de honra dos visitantes.

Com a goleada, o Borussia Dortmund sobe para os 63 pontos, diante de 69 do líder Bayern, que visita o Arminia Bielefeld neste domingo. O próximo compromisso do time de Haaland será daqui uma semana, em Munique, diante do esquadrão bávaro.

Outros resultados deste sábado no Alemão: Augsburg 0 x 1 Hertha Berlim; Friburgo 3 x 0 Bochum e Mainz 0 x 0 Stuttgart.