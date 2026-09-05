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Haaland decide, City supera o caçula Coventry City e mantém campanha perfeita na Premier League

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A briga pela artilharia está acirrada nesta largada da Premier League. Após desencantar na segunda rodada, Haaland voltou a deixar sua marca pelo Manchester City, desta vez sendo decisivo no triunfo sobre o recém-promovido Coventry City, por 1 a 0, no Etihad Stadium. O camisa 9 igualou os três gols de Bruno Fernandes, do rival United, e de Isak, do Liverpool.

Assombração para equipes que conquistam o acesso à elite inglesa, agora o centroavante norueguês soma incríveis 20 gols em 21 jogos contra as equipes novatas na Premier League. Anotar neste sábado ajudou o City a somar sua terceira vitória seguida, garantindo um início imbatível e animador, apesr da apresentação ruim.

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O City, contudo, começou o jogo no Etihad Stadium levando sustos. Donnarumma quase falha em bola recuada, cortando em cima da linha. Logo depois, Awoniyi apareceu livre e soltou a bomba, raspando a trave. O goleiro italiano ainda fez uma boa defesa até o time assumir de vez o comando da partida.

Antes de abrir o marcador, os donos da casa acertaram a trave com Cherki. O confronto virou um massacre dos Citizens e o gol não demorou a sair. Linda trama e Semenyo recebeu na linha do fundo para cruzar na cabeça de Haaland.

O jogo marcou a estreia do volante argentino Enzo Fernández, ex-Chelsea e dono de uma das maiores negociações da Premier League, que parecia 'em casa' e ousou algumas chegadas ao ataque. A pontaria não estava afiada e as oportunidades foram pelo alto antes do descanso.

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No fim da etapa, Haaland poderia anotar seu segundo na partida antes do intervalo. O norueguês recebeu de Cherki, saiu cara a cara, mas bateu em cima do goleiro Rushworth. O gol desperdiçado o deixou irritado e a saída ao vestiário, gesticulando a cabeça negativamente, revelava sua frustração.

Diferentemente da largada na partida, o City voltou mais ligado para a etapa final e mostrando força na busca pelo segundo gol. Superar 10 jogadores rivais postados à frente da área era a missão. Com mais de 80% de posse de bola, a equipe trabalhava as jogadas, sem pressa em concluir.

Em papeis invertidos, Haaland apareceu como garçom e deu lindo passe para Enzo Fernández ampliar. O argentino estava impedido, porém, e o lance acabou impugnado para frustração do reforço.

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Depois de brilhar nos dois primeiros jogos, Cherki desta vez passou em branco nos gols e assistências. Mas foi aplaudido de pé ao ser substituído por Foden. O City sofria para ampliar e viu Donnarumma salvar o empate ao espalmar a batida cruzada de Tchaouna e ser arrojado na cabeçada de Simms - a bola bateu em seu rosto.

O jogo se arrastou indefinido até o apito final. O Coventry City mostrou-se competitivo e merecia melhor sorte. Mas continua sem gols neste retorno à Premier League. O City caiu de rendimento, pouco ameaçou na etapa, mas mesmo assim soube segurar a vantagem mínima para celebrar mais um triunfo.

OUTROS RESULTADOS DESTE SÁBADO:

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Newcastle 2 x 2 Bournemouth

Brentford 1 x 1 Sunderland

Brighton 1 x 1 Leeds United

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Fulham 2 x 3 Crystal Palace

Nottingham Forest 0 x 0 Tottenham

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