Guto Miguel se garante na decisão juvenil do US Open e busca repetir campanha de João Fonseca
O brasileiro Guto Miguel se classificou para a final da chave juvenil do US Open nesta sexta-feira, 11, ao derrotar o austríaco Thilo Behrmann por 2 sets a 0.
Número um do mundo no ranking juvenil, o goiano de 17 anos confirmou o favoritismo dentro de quadra para vencer o adversário em parciais de 6/4 e 6/4. No último game, o jovem salvou duas quebras de saque do austríaco e emplacou uma boa sequência de saques para assegurar a vitória.
Agora, na decisão, Guto tentará repetir a campanha do compatriota João Fonseca em 2023, quando o tenista carioca superou Learner Tien e conquistou o Grand Slam norte-americano.
Nesta temporada, o goiano já se sagrou campeão da disputa juvenil de Roland Garros, na França. Na ocasião, ele bateu Michael Antonius, dos Estados Unidos, por 2 a 0 (parciais de 6/3 e 6/4).
Seu adversário na final de US Open será o norte-americano Marcel Latak, que surpreendeu o alemão Jamie Mackenzie em triunfo por 2 a 0. Ele tem 17 anos, é o 41º colocado do ranking juvenil e nunca enfrentou o brasileiro na carreira.