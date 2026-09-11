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ESPORTES

Guto Miguel se garante na decisão juvenil do US Open e busca repetir campanha de João Fonseca

Escrito por Victor Fandin (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O brasileiro Guto Miguel se classificou para a final da chave juvenil do US Open nesta sexta-feira, 11, ao derrotar o austríaco Thilo Behrmann por 2 sets a 0.

Número um do mundo no ranking juvenil, o goiano de 17 anos confirmou o favoritismo dentro de quadra para vencer o adversário em parciais de 6/4 e 6/4. No último game, o jovem salvou duas quebras de saque do austríaco e emplacou uma boa sequência de saques para assegurar a vitória.

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Agora, na decisão, Guto tentará repetir a campanha do compatriota João Fonseca em 2023, quando o tenista carioca superou Learner Tien e conquistou o Grand Slam norte-americano.

Nesta temporada, o goiano já se sagrou campeão da disputa juvenil de Roland Garros, na França. Na ocasião, ele bateu Michael Antonius, dos Estados Unidos, por 2 a 0 (parciais de 6/3 e 6/4).

Seu adversário na final de US Open será o norte-americano Marcel Latak, que surpreendeu o alemão Jamie Mackenzie em triunfo por 2 a 0. Ele tem 17 anos, é o 41º colocado do ranking juvenil e nunca enfrentou o brasileiro na carreira.

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Guto Miguel tênis US Open juvenil
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