Guto Miguel salva 4 match points, mas perde do 41º do mundo e é vice do US Open juvenil

Líder do ranking mundial em sua faixa etária, o tenista brasileiro Guto Miguel, de 17 anos, teve uma reação incrível no super tie-breal, mas não conseguiu confirmar o favoritismo e foi derrotado pelo norte-americano Marcel Latak por 2 a 1 (3/6, 7/5 e 15/13) na final do torneio juvenil do US Open neste sábado. O brasileiro salvou 4 match points e tentava igualar os feitos dos compatriotas Thiago Wild e João Fonseca, que venceram em simples em Nova York nas edições de 2018 e 2023.

Latak, também de 17 anos, é apenas o 41º colocado do ranking juvenil e possuía somente um título na carreira: o J300 de Repentigny, no Canadá, que lhe valeu uma vaga para disputar o US Open. Seu desempenho em Flushing Meadows foi surpreendente. Além da final em simples, Latak também chegou à decisão de duplas.

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Já o brasileiro protagoniza um 2026 excelente, o tenista de Goiânia já se sagrou campeão juvenil de Roland Garros e, em duplas, ele venceu Wimbledon ao lado do esloveno Ziga Sesko. Foi apenas a quinta derrota do brasileiro em 30 jogos na temporada, aproveitamento de 83,3%.

Na decisão deste sábado, disputada na Quadra 12 do complexo, o brasileiro começou melhor e com duas quebras no primeiro set abriu 6/3 e 1 set a 0. O título parecia bem encaminhado no início da segunda parcial. Após perder o primeiro game, o brasileiro se recuperou e abriu 3 a 1. Latak, porém, demonstrou resiliência e venceu os três últimos games para fazer 7/5 e forçar o terceiro set.

Guto Miguel começou sacando a parcial decisiva e teve o serviço quebrado no quinto game. O brasileiro se recuperou prontamente e devolveu a quebra no game seguinte. O tenista da casa era incentivado por gritos de "USA", mas a torcida brasileira era mais barulhenta.

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Sem nova quebras, a definição do título foi para o super tie-break, de 10 pontos. O brasileiro iniciou com o serviço e viu o rival abrir 4 a 1. Sólido no fundo da quadra, o norte-americano conseguiu controlar os pontos, fazendo o brasileiro se deslocar de um lado para outro e fez 7 a 2.

Apesar da ampla desvantagem, Guto Miguel jogou com agressividade e encostou no placar, vencendo quatro pontos na sequência. De volta ao serviço, Latak venceu os pontos seguintes e chegou a três championship points. O brasileiro salvou dois, e o norte-americano desperdiçou o terceiro com uma dupla-falta.

Com o placar igualado em 9 a 9, Latak venceu mais um ponto e conquistou seu quarto match point. Com um ace, Miguel sobreviveu pela quarta vez e ficou a um ponto do título com outro bom saque. Latak igualou novamente em 11 a 11, mas depois deixou o brasileiro com a possibilidade de fechar o jogo no saque.

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Após um bom saque, o brasileiro teve a ótima chance de garantir o título, mas cometeu o erro não forçado. Depois de uma nova troca de lado, Miguel conseguiu novo championship point, mas Latak prolongou a disputa e voltou a virar o placar: 14 a 13. O tenista da casa selou a conquista mais importante de sua carreira após 2h46 de jogo.