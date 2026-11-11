Guto Miguel registra treino com Alcaraz nas redes sociais antes de ATP Finals

Guto Miguel, primeiro colocado no ranking mundial juvenil do tênis, registrou no Instagram o momento em que treinou com o número 3 do planeta, Carlos Alcaraz, nesta quarta-feira, 11, antes da ATP Finals. O brasileiro é um dos sparrings do torneio, que reúne os oito melhores da associação; assim, ele já teve oportunidade de jogar não só com o espanhol como vários da elite do esporte.

Além do espanhol, o goiano de 17 anos esteve também com o quinto classificado no ranking, o russo Daniil Medvedev, e o americano Francis Tifoe, oitavo. As sessões foram transmitidas ao vivo no canal do YouTube da ATP. "Experiência inacreditável hoje. Obrigado, Alcaraz", agradeceu Guto.

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Em suas redes sociais, o prodígio relatou como é a sensação de, ainda tão jovem, já ter a chance de treinar com os melhores do mundo. "Incrível, é algo único. Está sendo bem legal para mim e estou aproveitando o máximo, é só desfrutar da semana", disse.

Guto Miguel encerrou seu ciclo no tênis juvenil com o vice-campeonato do US Open em setembro, quando perdeu a final para Marcel Latak. Antes disso, ele foi o primeiro brasileiro a faturar a chave masculina juvenil de simples de Roland Garros. Ainda, venceu Wimbledon nas duplas, junto ao esloveno Ziga Sesko.

Como ele só completará 18 anos em 2027, poderia passar mais uma temporada no circuito juvenil, mas escolheu antecipar a 'aposentadoria' da categoria e partir para o profissional. Os treinos para o ATP Finals representam seus primeiros passos entre os grandes.