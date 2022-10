Gustavo Silva rompe ligamento do joelho e só volta ao Corinthians em 2023

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O temor se confirmou e a lesão de Gustavo Silva logo no começo de jogo contra o Fluminense foi grave. Em uma arrancada e pisão em falso na Neo Química Arena, o atacante acabou rompendo o ligamento cruzado anterior e desfalca o Corinthians entre quatro e seis meses.

continua após publicidade .

Gustavo Silva era a esperança de Vítor Pereira diante dos cariocas em reencontro após a semifinal da Copa do Brasil. Mas no primeiro lance ofensivo, em arrancada ao lado do lateral-direito Calegari, já foi ao chão se contorcendo de dor e saiu de maca chorando muito. Exames de imagem nesta quinta-feira confirmaram a necessidade de cirurgia.

A saída do atacante de beirada foi uma das justificativas para o baixo rendimento ofensivo do Corinthians. Como também não tinha Adson na reserva, Vítor Pereira teve de improvisar Ramiro aberto na direita e a equipe perdeu sua força para atacar por causa da falta de cacoete do improvisado meia.

continua após publicidade .

Com obrigação de ganhar do Goiás para recuperar vaga no G-4 e se garantir na Libertadores de 2023, Vítor Pereira deve mandar uma equipe forte para Goiânia, onde visita o Goiás, em jogo atrasado, no sábado. Neste quinta, seus titulares fizeram somente reabilitação, mas o técnico já foi a campo para trabalhar forte.

Com os jovens Biro e Wesley completando o elenco nas atividades, o português comandou trabalhos de posse e pressão pós-perda em espaço reduzido, enfrentamento também com o campo encurtado e movimentação ofensiva com passes, cruzamentos e finalizações.