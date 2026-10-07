Gustavo Henrique vê placar injusto e pede Corinthians atento no clássico: 'Camisa muito pesada'

Gustavo Henrique terminou o duelo com o Internacional, em nova derrota, desta vez por 2 a 1, com a tarja de capitão do Corinthians. O defensor lamentou mais um revés, no qual viu a equipe merecer um placar melhor, e disse que o ânimo tem de ser o mesmo no clássico com o Palmeiras, domingo, fora de casa.

Uma derrota diante do arquirrival na Nubank Arena coloca a equipe na zona de rebaixamento por causa do confronto direto entre Grêmio e Internacional. O alvinegro ocupa a 16ª colocação e seria ultrapassado por um dos times gaúchos.

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"O ânimo tem de ser mesmo, vestimos uma camisa muita pesada, a gente sabe o que representa. É esquecer um pouco esse jogo, no qual sofremos um gol rápido e que dificultou muito, mas criamos muitas chances que poderíamos ter finalizado melhor, as bolas na trave, foram muitas chances de virar", afirmou, triste com o resultado.

Depois de ser vazado aos 42 segundos, o Corinthians carimbou a trave de Antony em três oportunidades e ainda viu o goleiro colocado fazer belas defesas até Garro vacilar na área e o Inter ampliar. O gol de André ainda deu esperanças, mas o Corinthians parou por aí para lamento de Gustavo Henrique.

"Quando a gente estava em cima, o time tomou outro gol, ainda conseguimos reagir, mas foi tarde demais. Agora temos um clássico importante e precisamos fazer nosso melhor", destacou o zagueiro.

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A missão será complicada por causa dos tantos desfalques. Garro e Kaio César levaram o terceiro amarelo e cumprem suspensão enquanto Yuri Alberto deixou o campo sentindo dores na coxa esquerda.

"A gente trabalha muito, treina muito, trabalhou forte na Data Fifa, firme, em todas situações, defensivamente e ofensivamente, e infelizmente saiu derrotado. Temos de continuar nos dedicando para sair o mais rápido possível dessa zona incômoda que se encontra", completou Gustavo Henrique.