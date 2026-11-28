Não há um palmeirense que não considere Gustavo Gómez ídolo. Um dos dois remanescentes do tri da Libertadores em 2021, o capitão paraguaio foi fundamental para o Palmeiras levantar a quarta taça continental, a terceira dele, e aprofundou sua idolatria no clube que defende há quase uma década.

Pela constância, regularidade, liderança, técnica e dedicação em campo, Gómez conquistou a torcida e um grau de idolatria raro de ser visto no futebol atual. São nove temporadas consecutivas no time, 14 títulos e uma longa lista de recordes para o jogador de 33 anos, considerado por muitos o maior zagueiro da história do Palmeiras.

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Nenhum zagueiro de todos os clubes fez mais gols que Gómez em todas as edições da Libertadores. São 15 gols. Só Rony (23) e Raphael Veiga (22) foram mais vezes à rede entre os palmeirenses na Libertadores que o defensor paraguaio.

"Cada vez está mais difícil ganhar a Libertadores. Sou muito grato por ter a oportunidade de viver momentos como esse. Para estar aqui, passamos por muita coisa."

Além de ser o jogador estrangeiro com mais títulos (14) e vitórias pelo Palmeiras, Gómez é também o gringo que mais atuou pelo clube e o maior zagueiro artilheiro da história da equipe, com 48 bolas na rede.

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Nesta edição da Libertadores, foi dele o gol sobre o Cerro Porteño, no Paraguai, que garantiu a classificação alviverde às quartas de final e o transformou no único jogador a balançar a rede em nove edições consecutivas da competição.

Neste ano, o clube inaugurou um espaço especial dedicado ao zagueiro na sala de troféus com fotos emblemáticas e uma redoma com objetos utilizados por ele em momentos históricos, como camisa, faixa de capitão, chuteiras, caneleiras, entre outros.

Trata-se do atleta que mais vestiu a braçadeira de capitão nas temporadas 2025 (52 vezes), 2024 (45 vezes), 2023 (64 vezes) e 2022 (57 vezes).

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"Antes de cada jogo, sinto as borboletas ainda na barriga. Quando alguém para de sentir isso tenho que deixar de jogar futebol", disse o paraguaio.

Muitos consideram Luís Pereira o mais importante zagueiro da história do Palmeiras. Mas há quem pense diferente.

"Não tenho dúvida daquilo que os números dizem. Coloco o Gómez em primeiro. É o top 1 com certeza", opina ao Estadão o ex-zagueiro Cléber, o Clebão, figura constante na lista dos maiores defensores do Palmeiras.

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Gómez quase acertou com o Boca Juniors antes de chegar ao Palmeiras em 2018 - também teve outras propostas, como do Flamengo.

Ele levou poucos meses para se tornar um dos líderes do grupo. Ergueu, como capitão, algumas das principais taças nos últimos anos, incluindo as três Libertadores. Agora tricampeão, ele entra no grupo de vencedores que tem, entre outros, Felipe Melo, Marcos Rocha e Willian Bigode.

O paraguaio precisa exercer um papel de liderança fundamental em um clube conhecido na última década por revelar alguns dos mais talentosos jogadores do mundo, casos de Estêvão e Endrick.

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Para Toninho Cecílio, ex-zagueiro que foi capitão do Palmeiras nos duros anos de fila que marcaram a década de 1980, quatro características predominantes o diferenciam de outros defensores: bom posicionamento, intensidade, mentalidade e o vigor físico.

RECORDES DE GUSTAVO GÓMEZ NO PALMEIRAS

Maior campeão pelo Palmeiras - 14 títulos

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Estrangeiro com mais títulos - 14 títulos

Estrangeiro que mais atuou pelo clube (436 jogos)

Maior zagueiro artilheiro da história do Palmeiras (48 gols)