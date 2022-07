Gustavo Gómez mira fase artilheira e vira arma ofensiva para Abel Ferreira

(via Agência Estado)

No Campeonato Brasileiro, ele é o artilheiro do time ao lado de Rony. No clube, sua vocação para balançar as redes adversárias já o coloca como terceiro atleta estrangeiro com mais gols pelo clube em jogos de Campeonato Brasileiro. O bom momento vivido pelo zagueiro Gustavo Gómez vem facilitando a vida do técnico Abel Ferreira nesta temporada.

Na vitória apertada deste domingo sobre o Internacional, foi Gustavo Gómez quem abriu o caminho para os três pontos ao completar uma jogada da esquerda construída pelo atacante Dudu no triunfo de 2 a 1.

Na competição nacional, onde o Palmeiras comanda a tabela de forma isolada (soma 39 e tem quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Corinthians), Gustavo Gómez tem sido efetivo: é o artilheiro da equipe ao lado de Rony, com sete gols.

Para Abel Ferreira, a boa fase do zagueiro reflete o bom momento do time de forma geral. "Tenho jogadores muito aplicados que cumprem bem o seu papel. Aí é normal atletas com grande potencial terem destaque", afirmou o treinador.

O defensor, que chegou ao clube em agosto de 2018, vem ganhando marcas expressivas. Em jogos de Campeonato Brasileiro, ele já é o terceiro estrangeiro com mais gols pelo clube ao lado de Barcos (14 tentos). Nesta lista, ele só é superado por Valdivia (15) e Arce, que contabiliza 26 bolas na rede.

O ano de 2022 tem sido especial para Gómez que, com os oito gols feitos até aqui, tem a temporada mais artilheira no clube. Nesse quesito, ele está atrás de Cléber e Vítor Hugo, que marcaram nove vezes em um mesmo ano. No topo dessa lista aparece Júnior Baiano que, no ano de 1999, marcou dez.