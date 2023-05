Gustavo Gómez atinge marca histórica no Palmeiras e lidera zaga contra Fortaleza

(via Agência Estado)

Pilar da defesa palmeirense, o zagueiro Gustavo Gómez segue acumulando marcas importantes no clube. Após o empate de 1 a 1 diante do Bragantino, no último sábado, pelo Brasileiro, o paraguaio igualou o feito de outros dois ídolos e agora ocupa o posto de estrangeiro com mais partidas pelo Palmeiras, ao lado do compatriota Arce e do chileno Valdívia, com 241 jogos.

Após o treino desta segunda-feira, o jogador festejou a marca e disse estar bastante motivado para seguir a sua trajetória. "Fico muito feliz por estar ao lado dois grandes ídolos do clube em números de jogos e sou muito grato aos companheiros, treinadores, funcionários e dirigentes que me deram essa oportunidade e me ajudam muito diariamente", comentou o zagueiro.

Desconhecido do cenário nacional quando chegou à capital paulista, Gómez disse que o ex-lateral Arce foi uma referência importante na sua chegada. "Quando cheguei aqui, falei que o Arce era um espelho. Fico feliz. Jogar futebol é o que mais gosto e alcançar marcas históricas é muito gratificante. O bom é que ainda tenho muito tempo de Palmeiras e espero conquistar muito mais."

Em meio ao ambiente de comemoração por parte de Gustavo Gómez, o Palmeiras intensificou os trabalhos nesta segunda-feira visando o confronto diante do Fortaleza na Copa do Brasil. O duelo está marcado para quarta-feira, às 19h, no Allianz Parque.

Para esta partida, Abel Ferreira não vai poder contar com Artur. Como ele já defendeu o Bragantino no torneio, o atleta fica impedido de jogar a Copa do Brasil pelo Palmeiras. Sem o meia, a criação deve ficar a cargo de Raphael Veiga e Gabriel Menino.

Já Zé Rafael e Piquerez, que cumpriram suspensão pelo terceiro cartão amarelo, têm retorno garantido. Abel Ferreira já manifestou sua preocupação com o potencial técnico do Fortaleza e pretende armar uma equipe forte a fim de tentar abrir uma vantagem nesta partida de ida das oitavas de final. O duelo de volta está marcado para o dia 31 de maio.