Gündogan é apresentado no Barcelona com homenagem a sua mulher e idolatria em Ronaldinho

Grande nome da janela de transferências do Barcelona - o brasileiro Vitor Roque só se apresenta em 2024 - o volante Ilkay Gündogan foi apresentado nesta segunda-feira em dia de homenagem do novo clube à mulher do jogador por seu aniversário e com o reforço revelando idolatria a Ronaldinho Gaúcho e aos atletas de posição que defenderam a equipe catalã.

Acompanhado da mulher Sara, com o filho Kais ainda bebê no colo, Gündogan viu o presidente do Barcelona, Joan Laporta, quebrar o protocolo em sua apresentação ao entrar com um bolo de aniversário. O dirigente prestou homenagem a mulher do jogador antes de entregá-lo a camisa do clube, ainda sem número.

O jogador assinou o contrato até junho de 2025 e deu suas primeiras declarações como reforço catalão. O volante elogiou outros companheiros de posição que defenderam o Barcelona, revelou idolatria no brasileiro Ronaldinho Gaúcho e garantiu estar pronto para ajudar a equipe como fez em sete temporadas no Manchester City, sendo destaque na conquista da tríplice coroa na temporada passada.

"Eu agradeço ao Xavi (técnico) porque logo após a primeira ligação com ele, senti que o Barça era o passo certo para mim. Estou preparado para jogar onde o treinador precisar e tenho certeza que poderei ajudar a equipe", afirmou, confiante.

Xavi, por sinal, está entre os ídolos do jogador alemão. "Meus ídolos? Ronaldinho Gaúcho, embora ele seja muito diferente de mim. Também Xavi, Iniesta e Busquets", disse, frisando três volantes campeões no Barcelona. Ele também elogiou os novos companheiros.

"Há muitos jogadores incríveis aqui e o que eles já mostraram é sensacional. Seja Gavi, Pedri, Frenkie ou os outros mais experientes. Se eu puder contribuir com 1% com todos esses jovens, ficarei feliz", enfatizou. Além da molecada, ele espera colaborar para que Lewandowski faça muitos gols. Foi justamente o artilheiro polonês quem o incentivou para a ida à Espanha.

"Após a partida entre Polônia e Alemanha, Lewandowski falou comigo sobre o Barcelona. Disse sobre o clube, o estilo de vida e seus olhos começaram a brilhar. Eu pude ver o quanto ele adora fazer parte do Barcelona", revelou, já se mostrando ambientado. "O Xavi me explicou sua maneira de pensar, e é quase semelhante ao que joguei no City com Pep (Guardiola). A maneira como ele falou comigo, sua clareza, vi parte da minha personalidade ali."