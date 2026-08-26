Gullit questiona confiança de Marcos Leonardo após começo discreto no Ajax: 'Senti pena'

O início de Marcos Leonardo no Ajax passou a ser questionado por nomes importantes do futebol holandês. Autor de um gol em seis partidas pelo novo clube, o atacante brasileiro recebeu críticas de Ruud Gullit após atuações consideradas abaixo da expectativa criada por sua contratação.

Campeão europeu com a seleção da Holanda e vencedor da Bola de Ouro em 1987, Gullit analisou o desempenho do jogador durante o programa Rondo, exibido pela emissora Ziggo Sport. O ex-meia afirmou que o brasileiro demonstra insegurança em alguns momentos decisivos.

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"Vi coisas dele que me fizeram pensar que ele se assusta quando a bola chega. Até senti pena dele quando teve uma oportunidade e caiu", declarou.

A cobrança ocorre pouco mais de um mês depois da chegada de Marcos Leonardo a Amsterdã. O Ajax pagou aproximadamente 20 milhões de euros - cerca de R$ 127 milhões na cotação da negociação - ao Al-Hilal e firmou contrato com o atacante até 2031.

Gullit também comparou o brasileiro a Tolu Arokodare, seu concorrente no comando do ataque. Na avaliação do ex-jogador, o nigeriano demonstrou mais confiança ao receber uma oportunidade e conseguiu marcar depois de sair do banco.

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Outro participante do programa, Rafael van der Vaart, adotou um tom menos severo. O ex-meia da seleção holandesa afirmou acreditar na recuperação de Marcos Leonardo, mas também chamou atenção para a frequência com que o centroavante cai durante as finalizações.

Van der Vaart levantou a possibilidade de o problema estar relacionado à condição física e avaliou que uma sequência de gols pode mudar rapidamente a percepção sobre o brasileiro.

Revelado pelo Santos, Marcos Leonardo transferiu-se para o Benfica no início de 2024. Meses depois, foi negociado com o Al-Hilal por 40 milhões de euros e teve uma passagem de destaque pelo futebol saudita, incluindo dois gols na vitória sobre o Manchester City no Mundial de Clubes de 2025.

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O desempenho na Arábia Saudita contribuiu para que o Ajax investisse em seu retorno à Europa. Os primeiros jogos, entretanto, ainda não foram suficientes para consolidá-lo como titular absoluto.