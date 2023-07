Güler 'esnoba' proposta do Barcelona e pretende se tornar 'uma lenda' do Real Madrid

Um dia após anunciar acordo com o Fenerbahçe pela contratação de Arda Güler, o Real Madrid apresentou a jovem promessa turca de 18 anos. O garoto mostrou personalidade, descartou ser emprestado ao dizer que foi contratado "para jogar" pela equipe merengue, esnobou o interesse do rival Barcelona e falou se tornar uma lenda do clube espanhol.

A mãe do jovem se emocionou quando o filho foi anunciado oficialmente como reforço do clube. Güler enxugou suas lágrimas e foi receber a nova camisa. Agora ele será o número 24 do clube merengue, no qual realizou exames médicos pela manhã e assinou o novo e longo contrato até 2029 ao lado do presidente Florentino Pérez.

Após ser elogiado pelo dirigente, deu suas primeiras e ousadas palavras. "Antes de mais nada, obrigado à minha família e ao Madrid. Também quero ser uma lenda no Real Madrid. Obrigado por tudo", afirmou, deixando os presentes na Cidade de Madrid empolgados pela personalidade do habilidoso jogador.

Na coletiva, foi logo questionado sobre o motivo de ter escolhido o Real Madrid e não o Barcelona e novamente surpreendeu. O Barcelona me procurou, mas todas as ofertas perderam valor quando o Real Madrid entrou na conversa", disparou, esnobando o grande rival.

Sobre a chance de ser emprestado para ganhar experiência, Güler afirmou que isso está fora de cogitação. "São muitos jogadores importantes, mas me sinto pronto, estou pronto para disputar uma vaga, vou dar tudo para conquistar uma vaga no clube", disse. "Não quero ir jogar por outra equipe, ir por empréstimo não está nos meus planos. Eu vim para jogar."

Apesar de ter uma foto de Messi destacada em suas redes sociais, Güler garantiu que seus ídolos são o compatriota Ozil e o português Cristiano Ronaldo, que também brilharam em Madri. E revelou com quem espera aprender na nova casa.

"São todos muito importantes, mas para mim Modric é o melhor meia do mundo. Vou aprender muito com ele, vou aproveitar essa oportunidade".

