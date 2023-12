Guilherme Augusto é o 11º reforço do Santos para a temporada 2024

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Santos segue trabalhando intensamente no último dia do ano para reforçar a equipe visando a temporada de 2024. Horas depois de confirmar Diego Pituca, a diretoria usou o site oficial para anunciar Guilherme Augusto como 11º reforço para o ano que vem.

continua após publicidade

O atleta de 28 anos pertencia ao Grêmio, mas esteve emprestado ao Fortaleza em 2023. Contratado em definitivo, ele chega após acertar um vínculo por três temporadas. O acordo será assinado após a realização dos exames médicos.

Guilherme fez a sua estreia profissional no futebol gaúcho. Em 2015, ele teve o São José-RS como primeiro clube. Depois disso, rodou por vários clubes no Brasil e também no exterior.

continua após publicidade

Passou por Botafogo, Chapecoense, Coritiba e Sport. A experiência internacional do reforço santista se limita ao mundo árabe. O jogador defendeu as camisas do Al-Faisaly, da Arábia Saudita, e o Al-Dharafra, dos Emirados Árabes Unidos.

Em 2024, ano em que o clube vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, o Santos vai ter como comandante, o técnico Fábio Carille. Até aqui, o time da Vila Belmiro já definiu as chegadas de Aderlan e Hayner para a lateral direita e de Jorge para o lado esquerdo, além do zagueiro Gil.

Para o meio-campo, o clube trouxe os meias Otero e Diego Pituca e o volante João Schmidt. No setor ofensivo, a diretoria contratou o veterano William Bigode e Marcelinho, ex-atacante do Tombense.