Guido é o 5º nos 100m costas do Mundial de Piscina Curta; Scheffer em 7º nos 200m

O Brasil esteve em duas finais nesta sexta-feira, sem conquistar medalhas, no segundo dia de disputas do Mundial de Natação em piscina curta, que está sendo realizado em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Guilherme Guido terminou em quinto lugar nos 100 metros costas, enquanto que Fernando Scheffer ficou em sétimo na prova dos 200 metros livre. Os dois tiveram os melhores resultados brasileiros.

Classificado com o sexto melhor tempo para a final dos 100 metros costas, Guilherme Guido entrou na final para disputar um lugar entre os três medalhistas. O nadador brasileiro passou forte os primeiros 50 metros e virou em terceiro, mas foi superado no final e terminou na quinta colocação com 49s80. O americano Shane Casas foi ouro com 49s23.

"Objetivo era passar forte, que é minha característica. Foi um tempo bom. Estava difícil fazer 49 segundos, deu quinto do mundo, bem próximo da medalha. Estou feliz pelo ano que tive, pela participação nos Jogos Olímpicos e por representar bem o Brasil aqui", disse.

Medalhista olímpico nesta prova nos Jogos de Tóquio-2020, Fernando Scheffer chegou à final com o melhor tempo das eliminatórias. Na final, adotou a estratégia de forçar nos primeiros 100 metros, passando abaixo, inclusive, do recorde mundial da prova. Ele, porém, sentiu o ritmo da prova e acabou na sétima colocação com 1min42s69. O sul-coreano Sunwoo Hwang foi ouro com 1min41s60.

"A estratégia era essa mesmo, mas saio satisfeito com o que eu fiz. Algumas vezes, o nosso melhor não é suficiente, mas estou feliz com o ano que eu tive e, ainda mais, nadando mais uma vez na casa do 1min42s", falou Scheffer em entrevista ao SporTV.

Nos 100 metros borboleta, Vinicius Lanza avançou à semifinal com o sétimo melhor tempo: 50s11. Mas na luta por uma vaga na final, alcançou apenas a 10.ª colocação entre os 16 nadadores, com a marca de 49s97, e foi eliminado.

O Mundial de Natação em piscina curta continua neste sábado, com eliminatórias às 2 horas (de Brasília) e finais a partir das 11 horas.