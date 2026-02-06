Leia a última edição
Gui Santos brilha em triunfo dos Warriors; Lakers superam lesão de Luka Doncic e batem Sixers

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 06.02.2026, 09:15:00 Editado em 06.02.2026, 09:24:59
Com uma rodada movimentada de oito partidas, o Golden State Warriors contou com um toque brasileiro no triunfo sobre o Phoenix por 101 a 97. Gui Santos marcou 18 pontos e foi um dos destaques da equipe. Também na noite desta quinta, o Los Angeles Lakers teve de superar a contusão do astro Luka Doncic na Crypto.com Arena para conquistar uma apertada vitória sobre o Philadelphia 76ers por 119 a 115.

Com uma bela atuação do jogador brasileiro, os Warriors superaram uma desvantagem de 14 pontos no último quarto para derrotar o Phoenix Suns por 101 a 97, em partida realizada no Mortgage Matchup Center, pela temporada regular da NBA.

Segundo maior pontuador do time com 18 pontos, Gui Santos também contribuiu com sete assistências, pegou quatro rebotes e acertou ainda três cestas triplas em seis tentativas.

Em mais um jogo sem poder contar com Stephen Curry, que se recupera de lesão no joelho, a franquia de São Francisco viu o ala brasileiro ser decisivo no final do confronto, ao converter uma bandeja que colocou a equipe à frente no placar (99 a 97) a 28 segundos do fim.

O Phoenix Suns teve a chance de assumir a liderança nos instantes finais, mas Dillon Brooks errou um arremesso de três pontos. Gary Payton II, do Golden State, pegou o rebote e De'Anthony Melton decidiu a partida no estouro do cronômetro.

LAKERS SUPERAM LESÃO DE DONCIC E BATEM OS SIXERS

Luka Doncic sofreu uma lesão na perna esquerda e foi para o vestiário mancando faltando pouco mais de três minutos para o fim do primeiro tempo. Momentos depois, a franquia da Califórnia anunciou que o jogador esloveno estava fora do restante do confronto.

Sem o astro esloveno, quem chamou a responsabilidade do duelo foi Austin Reaves. Ele marcou 35 pontos em apenas 25 minutos e ditou o ritmo da partida. Outro pilar do elenco, LeBron James contribuiu com 17 pontos e 10 assistências para os Lakers.

Com o resultado positivo, a equipe encerrou a sequência de cinco vitórias consecutivas do Philadelphia 76ers com uma virada no segundo tempo. A partida marcou o retorno dos Lakers para casa após uma desgastante sequência de oito jogos fora.

Joel Embiid anotou 35 pontos e Tyrese Maxey adicionou 26, além de 13 assistências, para os 76ers, que desperdiçaram uma vantagem de 14 pontos e amargaram o revés na casa do adversário.

Confira os jogos da noite desta quinta-feira da rodada da NBA

Detroit Pistons 117 x 126 Washington Wizards

Orlando Magic 118 x 98 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 121 x 119 Utah Jazz

Toronto Raptors 123 x 107 Chicago Bulls

Houston Rockets 99 x 109 Charlotte Hornets

Dallas Mavericks 123 x 135 San Antonio Spurs

Phoenix Suns 97 x 101 Golden State Warriors

Los Angeles Lakers 119 x 115 Philadelphia 76ers

Acompanhe os duelos da rodada desta sexta-feira

Boston Celtics x Miami Heat

Detroit Pistons x New York Knicks

Milwaukee Bucks x Indiana Pacers

Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans

Portland Trail Blazers x Memphis x Grizzlies

Sacramento Kings x Los Angeles ClippersC

