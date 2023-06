Guardiola rebate favoritismo e deposita sucesso do Manchester City em Haaland

Experiente e apontado por muitos como o melhor técnico do futebol mundial, Pep Guardiola não caiu na história da superioridade do Manchester City na final da Liga dos Campeões da Europa, marcada para este sábado, às 16h, no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul, na Turquia. O treinador tratou de afirmar que a Inter de Milão é maior pela história do clube dentro da competição.

continua após publicidade

"Eu vi muitos jogos da Inter para saber o que precisamos fazer. No fim das contas, é uma partida de futebol. O time que for melhor nos 90 minutos vai ganhar. Se olhar a história, a Inter é maior que nós. Mas isso não é importante. O que importa é amanhã ter a melhor performance possível. É isso que fará a diferença", disse Guardiola.

Diferentemente do Manchester City, que está buscando o título inédito do torneio, a Inter de Milão já levantou o caneco em três oportunidades. Na última vez que esteve na final, o time de Pep Guardiola também era o favorito, mas acabou perdendo para o Chelsea.

continua após publicidade

"Este jogo é muito diferente da final que jogamos contra o Chelsea. Gostaria de contar as lições que aprendi, mas não sei. Tínhamos um plano, mas não deu certo", disse.

Perguntado sobre a fórmula do sucesso, após ter conquistado inúmeros títulos por Barcelona e Manchester City, Guardiola explicou. "Ter Messi antes e Haaland agora: esse é meu sucesso, ter bons jogadores. Não estou brincando. Ganhar a Liga dos Campeões é absolutamente um sonho. Essa é uma partida especial, o que se percebe pelo número de pessoas nessa sala de entrevista coletiva", afirmou.

O Manchester City tem a chance de conquistar a tríplice coroa neste sábado. O clube de Pep Guardiola conquistou também o Campeonato Inglês e a Copa da Inglaterra.