Guardiola poupa Ederson na final da Copa da Inglaterra e elogia rivais Ten Hag e Casemiro

O brasileiro Ederson será a grande ausência do Manchester City na decisão da Copa da Inglaterra, diante do rival United, neste sábado, no estádio de Wembley. Mantendo coerência que já teve em passagens por Barcelona e Bayern de Munique, Pep Guardiola confirmou nesta sexta-feira que o reserva Stefan Ortega é quem jogará. O técnico não deu pistas sobre o restante do time, apenas confirmou que os poupados por desgaste diante do Brighton já estão bem fisicamente e fez muitos elogios ao técnico Erik Ten Hag e ao volante Casemiro.

Guardiola tem como hábito utilizar o goleiro reserva nas Copas e não seria justo barrar o alemão neste sábado. Desta maneira, Ortega fará seu 14º jogo pela equipe na temporada com a missão de manter os bons números para deixar o City vivo na luta pela tríplice coroa - já ganhou o Campeonato Inglês e ainda decide a Liga dos Campeões. Ortega passou nove dos 13 jogos em que atuou sem levar gols e está ileso na Copa da Inglaterra.

"Sim, vai jogar Ortega. Sempre foi assim comigo nas copas, mesmo com Barcelona (usou Pinto) e Bayern de Munique (escalou Neuer, na época o reserva), então ele vai jogar a Copa da Inglaterra", afirmou o treinador, que não falou sobre os demais titulares, mas acalmou a torcida sobre os problemas físicos que tiraram Grealish, De Bruyne, Dias e Akanji da última rodada do Inglês. "Eles treinaram bem nas duas últimas sessões. Todos estão mais ou menos bem."

O treinador espanhol aproveitou para descartar um possível favoritismo ao City. Para ele, aquele Manchester United goleado por 6 a 3 na largada da temporada não existe mais, se reinventou com Ten Hag e chega forte à decisão.

"É uma final especial para nós, mas diante de um United bem diferente dos últimos quatro, cinco ou seis meses, que melhorou bastante", advertiu, elogiando o trabalho de Ten Hag. "Ele está melhorando muito seu trabalho, evoluiu bastante de quando chegou para agora. Ver o time cada vez melhor na primeira temporada não é fácil."

Guardiola seguiu falando sobre o companheiro de profissão, a quem admitiu não conhecer muito bem. "Ele é um técnico muito bom, um cara que representa nossa profissão da melhor forma possível dentro e fora de campo. Não posso dizer que somos amigos, não temos muito contato, uma pouca experiência em Munique, mas penso honestamente que o United tem um treinador excepcional para muitos anos."

Aproveitou para elogiar, também, o brasileiro Casemiro. "Não o conheço pessoalmente, mas tenho informações do quão foi profissional em Madrid e sei da qualidade que tem. Estou convencido de que não viria aqui apenas para férias ou para os últimos anos de sua carreira", avaliou. "Quando você ganha quatro ou cinco Ligas dos Campeões com o Real Madrid é porque você é um jogador especial. Caso contrário, você não pode ficaria lá por muito tempo."