Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Guardiola pede salário de R$ 128 milhões por ano para assumir seleção italiana, diz jornal

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 09:23:00 Editado em 23.07.2026, 09:30:53
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O nome de Pep Guardiola ganhou força nos últimos dias como uma das opções para assumir o comando da seleção italiana, mas a diferença entre o salário pretendido pelo treinador e o orçamento disponível pela federação aparece como um obstáculo para o avanço das negociações. Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o técnico teria pedido 20 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 128 milhões).

A quantia seria aproximadamente o dobro do orçamento anual de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) que a Federação Italiana de Futebol trabalha para contratar o próximo comandante da seleção. A distância entre os valores teria aumentado o pessimismo entre dirigentes italianos sobre a possibilidade de um acordo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o jornal, Guardiola teria se encontrado recentemente em Barcelona com o diretor técnico Paolo Maldini e com Leonardo para tratar de uma possível chegada à seleção. O espanhol deixou o Manchester City ao fim da temporada e, ainda segundo a publicação, não demonstra pressa para retornar ao trabalho.

Caso aceitasse a proposta de 20 milhões de euros anuais, Guardiola se tornaria o técnico de seleção mais bem pago do futebol mundial. Atualmente, este posto pertence a Carlo Ancelotti, que recebe um salário de cerca de 10 milhões de euros por ano (cerca de R$ 60 milhões). Caso fechasse com a Itália pelo valor mencionado, o espanhol passaria a receber o dobro do salário do treinador da seleção brasileira.

O valor pedido por Guardiola também é muito superior ao recebido por Luis de la Fuente, comandante que acabou de ser campeão do mundo com a Espanha, que ganha cerca de 2 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 12 milhões).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além do alto valor pedido pelo espanhol, a possibilidade de contar com um estrangeiro no comando não é consenso entre os dirigentes italianos. Há setores da federação que defendem a escolha de um técnico do próprio país, cenário que mantém outros nomes no radar para a sucessão. Entre as alternativas mencionadas pela imprensa local estão Andrea Pirlo, Roberto Mancini e Antonio Conte.

Enquanto as negociações com Guardiola seguem sem definição, a seleção italiana tem como próximo compromisso a Liga das Nações, prevista para ser disputada entre setembro e novembro. Caso haja acordo, o treinador espanhol poderá iniciar seu trabalho justamente durante a competição.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol Guardiola SALÁRIO seleção italiana
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV