Guardiola espera vitória do Arsenal para City conquistar título no campo: 'Melhor celebração'

O Manchester City pode entrar em campo, no domingo, diante do Chelsea, com o título inglês já confirmado, situação que ocorrerá caso o vice-líder Arsenal seja derrotado pelo Nottingham Forest no sábado, mas o técnico Pep Guardiola prefere que os rivais vençam. Para o espanhol, a celebração ideal envolve bater o Chelsea e conquistar o título no gramado do Etihad Stadium.

"Se nós pudermos vencer no domingo e celebrar no estádio com nossa torcida, esta seria a melhor celebração", afirmou Guardiola, que levou o City à conquista de quatro das últimas cinco temporadas do Inglês. Se o novo título for confirmado, será o terceiro seguido.

Neste ano, o time de Manchester viveu momentos de oscilação durante a disputa do campeonato e viu o Arsenal na liderança durante a maior parte do tempo, mas o cenário foi alterado na reta final, depois que os Gunners caíram bruscamente de rendimento e o City emplacou uma série de vitórias.

"No Campeonato Inglês, é uma questão de não estar tão longE do topo da liga. Não desista nunca e espere", disse Guardiola sobre a reação. Com duas rodadas para o fim da competição, o City tem 85 pontos contra 81 do Arsenal.

O Manchester City tem a chance de terminar a temporada com três títulos. Além da liga nacional, irá decidir a Copa da Inglaterra contra o rival Manchester United, no dia 3 de junho, e, uma semana depois, enfrentará a Inter de Milão na disputa pela conquista da Liga dos Campeões. Nas semifinais do torneio europeu, goleou o Real Madrid por 4 a 0, por isso chega à final como franco favorito.

"A partida decisiva é sempre a mais difícil porque há muitas emoções envolvidas, muitas coisas. Nós não podemos nos distrair neste momento. Nós não iremos nos perdoar se tivermos qualquer distração com qualquer coisa", comentou o técnico Espanhol.