Guardiola deixa o Manchester City após 10 anos e 20 títulos conquistados: 'Nada é eterno'

Fim de uma era! O Manchester City anunciou nesta sexta-feira, 22, a saída do treinador Pep Guardiola. O espanhol comandou a equipe inglesa por 10 anos e construiu uma trajetória vitoriosa, conquistando incríveis 20 títulos, incluindo um troféu da Champions League e seis edições da Premier League (Campeonato Inglês).

O treinador de 55 anos se despedirá da torcida no domingo, 24, no duelo com o Aston Villa, pela Premier League. O espanhol seguirá como embaixador do City Football Group.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Que tempo maravilhoso passamos juntos!", disse Guardiola em um comunicado divulgado pelo clube. "Não me perguntem por que estou saindo. Não há um motivo específico, mas, no fundo, sei que chegou a minha hora", acrescentou.

"Nada dura para sempre. Se durasse, eu ainda estaria aqui. O que durará para sempre são os sentimentos, as pessoas, as lembranças, o amor que tenho pelo meu Manchester City", insistiu.

Guardiola chegou ao Manchester City em 2016 após passagens vitoriosas por Barcelona e Bayern de Munique e foi o grande responsável por consolidar o time inglês como potência do futebol mundial. Ele tinha contrato com o Manchester City até o julho de 2027, mas decidiu encerrar o vínculo de maneira antecipada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A saída de Guardiola era especulada desde a última semana. Segundo a imprensa inglesa, a expectativa é de que o cargo seja assumido por Enzo Maresca, campeão do Mundial de Clubes da Fifa com o Chelsea e antigo auxiliar-técnico de Pep.