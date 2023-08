Guardiola confirma acerto do Manchester City com Gvardiol: 'Todos sabem que ele está aqui'

O técnico Pep Guardiola confirmou nesta sexta-feira o acerto do Manchester City com o zagueiro croata Josko Gvardiol, de 21 anos, que chamou a atenção por suas atuações pela Croácia na Copa do Mundo e pelo RB Leipzig, da Alemanha. Ainda sem anúncio oficial do clube inglês, a contratação já vinha sendo amplamente comentada pela imprensa europeia.

"Sobre Gvardiol - que lindo sobrenome ele tem -, está fazendo exames médicos", disse o treinador espanhol, brincando com a semelhança entre o seu sobrenome e o do atleta, durante coletiva de imprensa dois dias antes da decisão da Supercopa da Inglaterra, contra o Arsenal. "Todo mundo sabe que ele está aqui, e espero que possamos finalizar o contrato nas próximas horas ou nos próximos dias", completou.

De acordo com a imprensa inglesa, o City desembolsou 90 milhões de euros (R$ 482,6 milhões) para tirar o jovem croata do RB Leipzig. O valor é superior ao das transações recordes envolvendo zagueiros no futebol inglês: as 80 milhões de libras pagas pelo Manchester City para contratar o hoje questionado Harry Maguire, em 2019, junto ao Leicester, e as 75 milhões de libras recebidas pelo Southampton para vender Virgil van Dijk ao Liverpool, em 2018.

Gvardiol foi um dos destaques da Croácia durante a campanha que levou a seleção europeia até as semifinais da Copa do Mundo. Nas quartas de final, o Brasil foi a vítima do jovem defensor e seus companheiros. No RB Leizpig, ele jogou as duas últimas temporadas como titular e foi bicampeão da Copa da Alemanha.

O novo reforço não deve estar disponível para o jogo da Supercopa da Inglaterra, marcado para as 12 horas (de Brasília), no domingo. O torneio de jogo único abre a temporada 2023/2024 para os ingleses e coloca frente a frente o Manchester City, atual campeão nacional, e o Arsenal, vencedor da Copa da Inglaterra.